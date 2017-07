Los cazadores denuncian el daño por el retraso de la orden de veda

A un mes escaso de que se abra la veda general del conejo y de que se inicie la media veda de la caza menor, la Consejería de Medio Ambiente aún no ha publicado el calendario de la próxima temporada. Pese a que se anuncia que la publicación es inminente, tanto la Federación Andaluza de Caza (FAC) como Asaja Córdoba han advertido de los daños que este retraso está produciendo, lo que también se produjo el pasado año. Hace unos días fue la FAC la que calificó el retraso de «injustificable», puesto que los periodos hábiles se consensuaron el 27 de abril. Para la Federación Andaluza de Caza, este retraso provoca un «perjuicio» a los cazadores y sociedades de caza en la planificación de su temporada. Además, se produce por segundo año consecutivo. Por su parte, Asaja Córdoba lamentó ayer de que la Junta de Andalucía aún no haya publicado la orden general de vedas. «Este hecho supone importantes perjuicios para el sector y para toda la actividad socioeconómica que la caza genera en nuestras zonas rurales», indicó la organización agraria. Entre otras cuestiones, Asaja Córdoba recuerda que esta ausencia del calendario impide que se pueden tramitar las monterías hasta el día siguiente de la publicación en el BOJA de la orden. «Los titulares de cotos, organizadores de cacerías, etcétera, hasta no disponer de una autorización administrativa firme para poder celebrar estas cacerías, no podrán contratar con plena seguridad los servicios de rehalas, veterinarios, empresas de catering, reservas de hoteles», explicó Asaja. Esto implica, según remarca, que se interrumpa de forma «muy seria toda esta cadena económica, crucial para nuestros pueblos». Además, tampoco se pueden hacer las contrataciones de seguros de responsabilidad civil para estas cacerías o la contratación de servicios de empresas autorizadas para la gestión de subproductos de origen animal generados. Y no olvida tampoco Asaja que los cazadores que vienen del extranjero no pueden cerrar sus agendas.

Del mismo modo, Asaja volvió a reclamar ayer a la Consejería de Medio Ambiente que se publique el nuevo reglamento de ordenación de la caza en Andalucía. La patronal agraria recuerda que se acumulan más de tres años de trámites, alegaciones y mejoras, superándose el periodo de información pública. Por eso, indica no comprender el retraso que se está produciendo. Esta norma autonómica recogerá novedades en la tramitación de las actividades cinegéticas y nuevas modalidades de caza.