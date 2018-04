El cazador exige respeto

Los cazadores volverán a pedir hoy respeto a la actividad cinegética como ya hicieron en Córdoba el 30 de septiembre en una manifestación que calificaron de histórica al reunir a 25.000 personas, según la Policía Local, y más de 40.000, según los convocantes. En esta ocasión, las 18 organizaciones que promueven la concentración en la plaza de Las Tendillas convocan a representantes del medio rural para decir «Sí a la caza. Nuestra forma de vida». El delegado en Córdoba de la Federación Andaluza de Caza, Francisco Javier Cano, asegura que la concentración está justificada: «Nos movilizamos contra los ataques que estamos sufriendo por parte de los grupos animalistas y algunos sectores del ecologismo, que nos tachan de todo en las redes sociales. Ya estamos cansados de sufrir estos ataques y, al mismo tiempo, que algunas autoridades les hagan caso y no legislen suficientemente para frenar esta campaña contra la caza. Somos una actividad legal y que está regulada». Francisco Javier Cano recuerda la importancia de la actividad cinegética en Córdoba y en el resto de España: «No sé este odio contra los cazadores a qué se debe, cuando la caza genera riqueza, controla la densidad de las especies y vigilamos el campo». La concentración, que tendrá lugar a las 12.00 horas, prevé reunir a más de 3.000 personas.

Lo que piden

Las distintas organizaciones convocantes, entre las que se incluyen Asaja, la Federación de Pesca Deportiva, rehaleros o gestores de cotos de caza, defienden en el manifiesto que hoy leerán que la caza es un modo de vida para muchas familias y que supone una defensa del medio rural. Por ello, reclaman respeto al mundo de la caza y exigen medidas contra la «impunidad» que se produce en las redes sociales. Además, aseguran que la actividad cinegética es «clave» para el desarrollo económico y social del mundo rural, además de ser «esencial» para la conservación de las especies, del medio ambiente y de la diversidad. Los cazadores exigen que el Gobierno tome medidas, como la reforma del Código Penal, «para frenar los insultos que se dan en las redes sociales por parte de colectivos radicales que se amparan en el anonimato y en la libertad de expresión para atacar de forma indiscriminada a todos los cazadores».

El sector

La actividad cinegética mueve cada año a miles de personas en Córdoba. Los datos actuales facilitados por la delegación provincial de Medio Ambiente reflejan que hay 40.164 licencias expedidas, de las que 39.950 son de caza, 178 de rehalas y 36 de cetrería. Solo en la provincia hay 1.460 cotos, que se extienden sobre una superficie de 1.137.014 hectáreas. La mayor parte corresponde a cotos de caza menor, que suman un total de 1.191 y ocupan 838.510 hectáreas. A estos hay que unir 269 cotos de caza mayor, que se extienden sobre 298.504 hectáreas. Económicamente, la Junta de Andalucía estima el valor de la actividad cinegética en 18 millones cada temporada, además de generar más de 12.000 jornales. No se pueden olvidar tampoco las centenares de personas que trabajan todos los años en la organización de actividades, además de los que lo hacen en armerías, taxidermia, hostelería o empresas turísticas.

La caza mayor

Córdoba es una de las provincias con mayor atractivo para los aficionados a la caza mayor por la riqueza de sus cotos. A espera de conocerse los resultados de la temporada 2017/2018, los últimos datos completos en Córdoba reflejan que en el ejercicio 2016/2017 se autorizaron 482 actividades cinegéticas, de las que 217 fueron monterías mixtas, 136 batidas de jabalíes, 79 ganchos mixtos, 48 monterías y 2 ganchos de ciervo macho. Estas cacerías generaron 22.853 puestos y 5.664 rehalas. En esa temporada se derribaron 12.674 ciervos en Córdoba, 6.898 jabalíes, 770 muflones y 1.056 gamos.

La caza menor

La caza menor moviliza también a miles de cordobeses en los 1.191 cotos existentes para esta práctica. Durante la temporada 2016/2017 se contabilizaron casi un millón de capturas en la provincia. El mayor número de especies derribadas correspondió a los conejos, con 333.512, seguidos del zorzal común (185.453), paloma torcaz (95.765), tórtola común (69.886), perdiz roja (63.320), liebre (58.530) y zorzal alirrojo (43.812).

La feria Intercaza

La Feria de Turismo, Ocio Activo y Medio Ambiente (Intercaza) es el principal certamen que se organiza en Andalucía sobre el sector. El pasado año, que alcanzó su vigésimo primera edición, reunió a 66 expositores en los 4.000 metros cuadrados de superficie destinados en el Palacio de la Merced. A esto unió un amplio programa de 140 actividades organizadas en la feria, pero también durante las semanas anteriores en distintos municipios de la provincia.

Los ecologistas

En el lado opuesto se encuentran los movimientos conservacionistas. Ecologistas en Acción considera que detrás de la actividad cinegética existe un «lobby» que «está interesado en convertir la caza en una industria». Según indica Joaquín Reina, portavoz de Ecologistas en Acción, la situación ha cambiado. «Hasta ahora ha habido una serie de agentes sociales que han intervenido en el medio natural y han gestionado el territorio. Eso ha cambiado y hay nuevos usos sociales, turismo de naturaleza, actividades deportivas, revalorización de las fincas y los espacios públicos y todo eso cambia la relación de fuerzas», indica Reina. El portavoz de la organización conservacionista asegura que los cazadores «son tremendamente celosos a la hora de defender lo suyo, pero no son tan exigentes para garantizar lo público». Reina remarca que en los últimos 15 años se ha producido una mayor concienciación animalista. «Los cazadores no están solos en el medio natural y eso no lo pueden olvidar», afirma.