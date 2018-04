La Cata del Vino cierra hoy las noches temáticas tras dos llenos absolutos

La Cata del Vino Montilla Moriles cierra hoy sus noches temáticas tras el éxito de público registrado el jueves y el viernes, en los que las largas colas fueron la nota dominante. Pese a las molestias que puedan causar al público, la organización de la Cata del Vino descarta que pueda haber un cambio de ubicación, ya que consideran que no hay un espacio mejor que este en un lugar tan céntrico como la explanada de la Diputación. También descartan abrir más accesos para acelerar la entrada. «Las colas se deben a que primamos el control y la seguridad en el interior del recinto», ha explicado Enrique Garrido, gerente del Consejo Regulador de la DO Montilla Moriles, que informó de que «menos del 30% de los tickets se compran en botellas enteras, frente a un 70% que se administra en consumiciones», lo que en su opinión demuestra que «la gente viene a degustar vino a la Cata». Respecto a la presencia de grupos que aprovechan las colas para hacer botellón en el exterior, Garrido dijo que «no se puede hacer responsable a la organización de esto, ya que eso ocurre en la vía pública». A diferencia de la noche universitaria del jueves y la ochentera de ayer, la de hoy está pensada para un público más sibarita y, con unas entradas algo más caras (14 euros en lugar de 8), incluye una ración gastronómica. «Si uno tiene pensado comer a la vez que degusta el vino, es un precio totalmente asequible», subrayó Garrido. Pese a ello, ayer aún quedaban algunas de las 1.500 entradas puestas a la venta en internet, que permiten un acceso más rápido al recinto. Todas las plazas para las catas dirigidas están ya cubiertas. Durante el día, de 13.30 a 17.30 horas, el acceso es libre. En taquilla, no hay venta anticipada de entradas para la noche.