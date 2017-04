La Cata del Vino abre hoy sus puertas con 29 bodegas y un amplio programa

La 34º edición de la Cata del Vino Montilla-Moriles, dedicada este año al 25º aniversario de la Orquesta de Córdoba, fue inaugurada anoche oficialmente por las autoridades cordobesas en un acto celebrado en la Diputación, con asistencia de más de 200 personas. Hoy, a las 13.30 horas, se procederá al corte de la cinta y apertura al público, con asistencia de la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, de forma que hasta este domingo se podrán degustar los mejores vinos de la denominación, a través de 29 bodegas, tres más que el año pasado.

Anoche asistieron al acto la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio: el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, y el director del Instituto de la Juventud en Córdoba, Alberto Mayoral, en representación de la Junta, siendo el anfitrión del evento el presidente del Consejo Regulador de la DO Montilla-Moriles, Javier Martín. Además, acudieron a la ya tradicional cita y posterior cocktail los alcaldes de municipios de la Denominación de Origen, otros representantes institucionales y agentes sociales de la ciudad. Las autoridades resaltaron la oportunidad que ofrece la Cata para descubrir la variedad de vinos de Montilla-Moriles, que, como apuntó el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, «se han convertido en unos excelentes embajadores, no solo de Córdoba, sino también de Andalucía, alcanzando poco a poco, y gracias a eventos como este, un conocimiento generalizado y un importante prestigio a nivel nacional e internacional». Y añadió que «cuando hablamos de vinos no solo lo hacemos de sensaciones, emociones y recuerdos; el vino es algo más, es tradición y cultura, pero a la vez innovación y modernización, es patrimonio natural y mundo rural, y por supuesto, es riqueza y empleo para nuestros pueblos».

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, volvió a recordar que con este evento comienza el mayo festivo. «Estamos ante el escaparate más exigente de un producto que supone un valor económico fundamental, pero también, una seña de identidad única que nos otorga universalidad, porque desde el momento en que salen de vuestras bodegas, estos caldos dejan de ser solo vuestros, para ser también patrimonio de la humanidad», dijo, y animó a los cordobeses a «que no se pierdan la cata».

En el acto de anoche se nombró a Mónica Muñoz, presidenta de la revista Mercados del Vino y la Distribución, madrina de la cata, mientras que la montillana Rocío Rey, elegida mejor sumiller de las Islas Baleares, recibió el nombramiento de Sumiller Embajadora de Montilla-Moriles (es la primera vez que se otorga). Otros premios fueron para José Ropero López. de Glassé Copas, como Mejor sumiller de Córdoba, y Tomás Gallego, alumno del IES Gran Capirán, como Mejor estudiante de sumillería. Además se reconoció a 11 tabernas. En cuanto a actividades, ayer hubo un curso de venencia.