La Cata cierra sus puertas tras superar las 70.000 degustaciones

Y sin embargo, para mí, esto de organizar una cata en un lugar donde el producto es archiconocido, disfrutado y consumido, no deja de ser una muestra de incoherencia y de lo bien en que se está con lo puesto. Si catar es probar algo para ver si me gusta, no montemos la cata en Córdoba donde todos sabemos que nos gusta (o no) el vino de nuestra Montilla-Moriles. La tenemos que montar en Écija, por ejemplo, donde la gente no conoce a qué sabe el Montilla. Pero claro, como "dónde va la gente?. Donde va Vicente" pues nos creemos que hemos hecho una cata. De eso nada. Nos hemos juntado (que para eso somos seres gregarios) para tomar unas copas, que, por cierto, en La Choza, en el barrio de Santa Rosa, se toman más baratas y son del mismo vino o mejor y las tapas no son superables por las de la cata.