Casi 60.000 personas tienen reconocida una discapacidad de más del 33% en Córdoba

A este porcentaje (reconocido) hay que añadir a otras personas que no lo han hecho y ni siquiera lo haran, pero que existen. Desde los bebés y niños (y sus padres y madres con los carritos), diversos enfermos, ancianos... el 50 % de la población tiene en cierto modo una movilidad reducida. Cada cual con sus dificultades, pero es una realidad concreta. Y esto debe ser tenido en cuenta tanto en el transporte público como en la movilidad urbana que traza el Ayuntamiento. Desgraciadamente lo que realiza el ente público no es satisfactorio. Si quita algún que otro obstáculo arquitectónico, provoca otros (ninguneando el transporte municipal, todo un colmo). No tiene en cuenta una realidad (cruel) para cierta parte de la ciudadanía y privilegia por doquier a quienes pueden andar, ir en bici, en moto, e incluso en coche particular o taxi. A esta mitad de la ciudadanía que se la apañen como puedan...