Capitulares pide a la UE un anticipo de 493.500 euros de los fondos Edusi

Ya estamos mendigando, se han prometido unas obras y unas inversiones, se han dado unas fechas y ahora no tienen el dinero, y recurren a esta artimaña para no hacer el ridiculo. Vamos que Europa no sabe lo que tiene que hacer. Como siempre Córdoba dando la nota aquí y en Europa.