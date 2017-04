Camino de los Sastres y parte de Alcalde Sanz de Noguer serán peatonales

Existe dos tipos de comercio: el diurno y el nocturno. En el diurno, los comerciantes de esta calle (que son relativamente pocos, y hay 5 ometcios cerrados) no piden peatonalización. Sin embargo, en el nocturno con 7 locales (bares, pubs) hay más que suficientes en 150 metros. Con todas las molestias posibles. Lo que pretende la asociación de Córdoba Comercio es dotar de más espacio público a los bares y con más aumento aún de la contaminación acústica. Pregunte a los vecinos de esta calle y no vengan con el cuento de otros "vecinos" que no viven en esta calle. Miren bien la foto, y verán que la calle es un "túnel" con el techo abierto. Por tanto, los ruídos suben y molestan muchísimo a los vecinos próximos de estos locales, que ninguno respeta los horarios de cierre. Habrá oposición a esta decisión de favorecer a un sector comercial, y molestar (y con muchas razones concretas) a la ciudadanía que tiene derecho a no sufrir la contaminación acústica de un ocio que no les respeta en absoluto sobretodo el ente público (que debe de protegerlos contra la codica comercial)