El Camino Mozárabe reactiva negocios y se incorpora como motor económico

Fernando Noci lo tiene claro: «¡Hombre, si no fuera por los 200 peregrinos que me han llegado de todas partes del mundo este año... Eso lo nota un negocio! Yo los recibo con un zumo de naranja, que se beben de un trago, y luego hablamos del alojamiento». Así de campechano, pero haciendo quizá la mejor síntesis del fenómeno, se manifestaba ayer el responsable del hostal Alcázar, uno de los 14 establecimientos de la provincia centrados en los peregrinos que cruzan Córdoba como parte del boom de las peregrinaciones a Santiago en España y a nivel internacional, algo de lo que no es ajeno el histórico Camino Mozárabe.

Las cifras hablan por sí solas, y puede estimarse en cerca de 400.000 euros lo que los cordobeses destinan al año solo en prepararse para hacer el camino (independientemente de la ruta que escojan después), a lo que hay que sumar otros 200.000 de los peregrinos que pasan por la provincia, la actividad económica inducida por la actividad y las inversiones de administraciones y particulares en infraestructuras y servicios en torno al Camino Mozárabe en la provincia.

LOS QUE SALEN / Pero vayamos por partes. La revista Peregrino, órgano oficial de la Federación Española de Asociaciones del Camino, cifra en su estudio en unos moderados 200 euros de media lo que destina cada peregrino al llamado previaje: compra de equipación, gastos relacionados y desplazamiento desde casa hacia el lugar de partida del camino.

Teniendo en cuenta que la Asociación del Camino Mozárabe de Córdoba repartió 1.315 credenciales en el 2016 (ha habido años con hasta más de 1.500), a las que hay que sumar las 55 de la sede del colectivo en Hinojosa y las 300 de la parroquia de Santiago, obtenemos la cifra de 1.670 peregrinos cordobeses, informó ayer el presidente de la asociación, Isidro Rodríguez. Más aún, a este número hay que sumar los que obtuvieron la credencial por otras vías (como en el Obispado) y los que, directamente, peregrina sin la credencial, por lo que el gasto de los peregrinos cordobeses antes de partir en los propios comercios cordobeses estaría, por lo bajo, en unos 400.000 euros.

Abriendo un paréntesis, es significativo que según estimaciones de la asociación jacobea cordobesa, y a tenor de una media de 1.200 credenciales anuales repartidas directamente, pueda cifrarse «muy a la baja», dice Isidro Rodríguez, entre 12.000 y 15.000 el número de cordobeses que ya han vivido en las últimas décadas la experiencia del Camino, en cualquiera de sus rutas hacia Santiago.

Cuestión aparte es el movimiento económico que surge por los entre 600 y un millar de peregrinos que ya cruzan la provincia anualmente desde el ramal de Granada-Jaén (los que más, que llegan desde Alcaudete hacia Baena) o Málaga (desde Benamejí). Unidos a los que salen de Córdoba, y aplicando la moderada ratio calculada por la Federación del Camino de 38 euros de gasto medio por jornada, el montante anual supera en Córdoba el cuarto de millón, todo ello sin olvidar, como ya se ha dicho, el efecto económico inducido y las inversiones públicas y privadas en infraestructuras y servicios en torno al Camino Mozárabe.