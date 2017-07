La Cámara apoya la futura ley de la Junta al asegurar la continuidad de la institución

El inicio de los trámites por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para aprobar el anteproyecto de ley de las Cámaras de Comercio ha sido muy bien recibido por el presidente de la Cámara de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, que considera que aportará «tranquilidad y seguridad» para garantizar el futuro de estas corporaciones de derecho público. Pese al tiempo que ha sido necesario para que se adapte la normativa estatal a Andalucía, Fernández de Mesa indicó ayer que la futura ley es «importante» porque consolida la diversidad del pleno de la institución, se reconocen las funciones públicas de las Cámaras, dotándolas de medios económicos, y porque se garantiza el funcionamiento del pleno al rebajar las exigencias para tener quorum para tomar decisiones. Así, con la futura norma, el pleno estará compuesto por un 75% de vocales elegidos por sufragio universal, un 20% queda reservado para las organizaciones empresariales con más implantación y el 5% restante se destina a las empresas de mayor aportación voluntaria a las cámaras. «Habrá una representación diversa de la sociedad civil y económica, lo que demuestra que la Junta cree en las Cámaras de Comercio», dijo Fernández de Mesa. «El problema de las Cámaras es que tenemos acceso a fondos europeos, pero no tenemos para pagar el arreglo del ascensor, para abonar la luz o el teléfono. La Junta se ha sensibilizado en un plan cameral que daría un cierto respiro a las Cámaras de Comercio», indicó. Asimismo, si hasta ahora para completar el quorum del pleno era necesario la mitad más uno de los vocales, en la futura normativa se permite que, media hora después de iniciarse el pleno, el quorum sea un tercio de las personas del censo que se encuentren en el pleno. Precisamente, las dificultades para completar el número necesario de vocales en la convocatoria impidió su celebración en numerosas ocasiones, ya que existía un alto absentismo de los miembros que integran el pleno. Eso es lo que ha provocado que se hayan renovado durante este mandato de Fernández de Mesa más del 20% de los vocales «porque no acudían al pleno y no justificaban su asistencia». Eso sí, no comprende por qué no se recoge presencia del sector agrario.

LAS ELECCIONES / El proceso electoral, que no se ha podido convocar ante el retraso en la renovación de la ley andaluza, se prevé iniciar en octubre. «Tiene que existir una ley aprobada por el Parlamento andaluz, luego tiene que haber un reglamento aprobado por las Cámaras y la Junta de Andalucía, por lo que podemos irnos a la primavera de 2018», explicó Fernández de Mesa, que asumió la presidencia de la corporación cordobesa en mayo de 2010. Preguntado si volverá a concurrir a la presidencia, dijo que «aún falta mucho para decir si me voy a presentar». No obstante, sí trazó un perfil que, en su opinión, debe cumplir un presidente de la Cámara de Comercio: «Entiendo que debe ser una persona libre, al margen de la política, que siendo empresario renuncie a lucrarse y a utilizar influencias de esa Cámara de Comercio, en tanto que abre muchas puertas y amigos. El presidente de la Cámara de Comercio tiene que ser un monje que no entre a las tentaciones que le puedan llegar. Debe ser una persona independiente y no mezclar su actividad económica con la Cámara». Por último, mostró su confianza en el futuro de las Cámaras con la nueva ley. «La Junta de Andalucía ve la importancia y prevé fondos por la prestación de servicios que llevan a cabo. Las perspectivas de la Cámara de Comercio son muy buenas», indicó.