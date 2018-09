El Cabildo solo dará a un juez los títulos de propiedad de la Mezquita

Un Estado democrático, con la Carta Magna que tiene, NO puede a nivel de Estado privilegiar ninguna entidad religiosa, sea la que sea. Y el Estado español sigue privilegiando a la Iglesia católica vaticana. Y la CE ya le ha avisado a España que eso es irregular. No es admisible, que tal entidad religiosa, que es un ente privado, se beneficie de cientos de millones anuales, que haga comercio (y la venta de billetes de entrada a la Mezquita lo es) NO pague un céntimo de tasa municipal ni impuestos por tal comercio, pues no es por culto o limosna que el Cabildo recauda todos los años unos 20 millones de euros "limpios". Pues no lo son. Mientras que hay miles de autónomos y comerciantes que tienen que cerrar sus negocios por "asfixia" de dichos impuestos y otros gastos implítos a un negocio. A nivel político tiene que haber una exigencia hacia la Constitución y cada cual puede tener las creencias religiosas que le convengan. Pero nunca mezclar la responsabilidad pública con las preferencias personales. Y en nuestro país estamos muy "lejos" de aplicar este principio elemental democrático.