El Cabildo destina un tercio de su presupuesto a "labor social"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

En cualquier Estado aconfesional y democrático competente y con cierto rigor contable, ningúna empresa (sea cual sea su tamaño), ni asociación, ni ONG, ni fundación... debe NO tener un control de Hacienda. Y la Iglesia católica y romana debe cesar su privilegio medieval. Una cosa es que el Cabildo diga algo y otra que se verifiquen sus cuentas. Así si la Mezquita ha estado abierta a una venta de billetes de entrada al monumental (pues, es comercio) durante 10 años con un precio de 8 euritos al final de la década dan unos 80 milloncejos de euros. Me temo si hago bien las cuentas que 1/3 de esta cantidad no se corresponde con 22. Y mismo si correspondieran, debe haber control de contabilidades (y facturas). Por otra oarte, tampoco ninguna religión ni Iglesia deben tenir el monopolio de la caridad o "labores sociales". Sobretodo, que el dinero (y demás géneros) es "dado" por la población.