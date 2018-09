Cabalcor apostará por la calidad en su próxima edición

La Feria del Caballo de Córdoba, Cabalcor, que se celebrará del 13 al 16 de septiembre, apuesta en esta edición por la calidad, según manifestó el presidente de la entidad organizadora, Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco. Tras 16 ediciones y varios cambios de lugar de celebración, la feria se ha afianzado, situándose como una de las más importantes de España, con el atractivo de celebrarse en las Caballerizas Reales y su entorno.

Para Blanco, el desafío es seguir ofreciendo más calidad que en ediciones anteriores, olvidando las cifras, como el número de visitantes, ya que cuenta con un “público fijo y fiel”, y el espacio es limitado. La apuesta de la calidad se basa, según el presidente de la asociación ecuestre, en un concurso morfológico como el Ciudad de Córdoba, el más importante de España, tras el Sicab (el campeonato del mundo), principalmente por la calidad de las ganaderías y ejemplares participantes, así como por su número, según el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Pura Raza Española de Córdoba, Enrique Lovera, que este año celebra su 23ª edición.

A ello se une el espectáculo internacional que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de septiembre, con la estrella invitada de la Escuela de Equitación del Kremlin, que actúa por primera vez en España; y el concurso internacional de atalaje de tradición Ciudad de Córdoba, orgnanizado por el Club de Carruajes de Tradición. Este año será se cuarta edición, con presencia de cocheros protugueses y pruebas en dos lugares emblemáticos como los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos y el patio principal de Caballerizas Reales, que se celebrará el sábado 15 de septiembre, con salida del Club Hípico de Córdoba. Este año, la novedad es la celebración, el domingo 16, de la primera Copa de España de Alta Escuela ‘Caballerizas Reales’. A esto se añade una amplia zona expositiva y de restauración.

La inauguración de Cabalcor tendrá lugar el viernes 14, a las 18.30 horas, contando con la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del embajador ruso en España, que encabeza una amplia delegación del Kremlin.

Sin relación con el Área de Turismo del Ayuntamiento

Por otra parte, Blanco confirmó que siguen sin tener respuesta por parte del Ayuntamiento sobre la subvención para esta edición de Cabalcor, aunque, tras algunas reuniones con Emilio Aumente, coordinador del Área de Presidencia del Ayuntamiento, para desbloquear también la subvención del pasado año 2017, sigue a la espera de una contestación definitiva. Según Blanco, “este año parece que hay buena disposición, pero no tenemos conformidad por escrito”

También el presidente de Córdoba Ecuestre manifestó que “No existe relación con la concejalía de Turismo”, preguntándose por qué siendo la entidad que dirige un elemento turístico no se cuenta con ellos. Según Blanco “el Área de Turismo programa actividades ecuestre y no cuentan con nosotros”, denunciando que es una contradicción realizar una feria para promover el caballo fuera “y a los que vamos fuera no nos ayuda”.