En busca de aparcamientos

La comisión de accesibilidad se ha reunido esta semana para abordar temas de tanta envergadura como la segunda fase de la peatonalización de Capitulares, cuyas primeras medidas se tomarán en septiembre para lograr más adelante que María Cristina vuelva a ser peatonal; el proyecto que se llevará a cabo en Ronda de Isasa (Ribera) para ampliar acerados tras la restricción de tráfico que se inició en abril; o los planes para transformar la ronda del Marrubial, entre los que se incluye que uno o dos de sus cuatro carriles sean para transporte público. El ambicioso orden del día incluía un punto llamativo, la solicitud de dos aparcamientos en el centro, uno en la calle Claudio Marcelo y otro en la calle Sevilla.

Para rotación no, pero para residentes sí

La empresa propietaria del local de la calle Claudio Marcelo que lleva dieciséis años cerrado, Grupo Marín, había solicitado información en Urbanismo para utilizar una parte del sótano (500 metros) del inmueble de 3.200 metros para un aparcamiento de rotación de no más de una veintena de plazas que necesita uno de los operadores con los que negocia. El aparcamiento sería utilizado por los clientes del comercio que se establezca en el local. La idea no hizo mucha gracia al área de Movilidad, que busca dejar al mínimo el tráfico en el entorno de Capitulares y no quiere rotación en el centro; ni a la federación Comercio Córdoba, que lleva tiempo reclamando que Claudio Marcelo se peatonalice o semipeatonalice. Tampoco gustó al Consejo del Movimiento Ciudadano.

El Ayuntamiento no es partidario de tener otro aparcamiento similar al de rotación de la calle Sevilla (que no tuvo más remedio que aceptar por una sentencia judicial), por muy pequeño que sea, en una zona blindada a la circulación por la peatonalización integral de Capitulares, María Cristina y Cruz Conde, a la que se unirá en un futuro Claudio Marcelo. La segunda solicitud afecta a un edificio de la calle Sevilla en el que hay un supermercado y que ya tiene un aparcamiento para residentes. La idea es utilizar parte de un almacén del inmueble para ampliar el aparcamiento y disponer de más plazas. En este caso no hubo oposición, ya que el estacionamiento para residentes no es visto como amenaza para la restricción del centro.

La necesidad de actualizar el plan, otra vez

El responsable de Movilidad, Andrés Pino, ya ha manifestado en más de una ocasión la necesidad de revisar el plan de aparcamientos aprobado en el 2010. En la comisión de accesibilidad del miércoles se volvió a poner de manifiesto esa necesidad y se anunció que las áreas de Movilidad, Infraestructuras, Vimcorsa y Urbanismo trabajarán en esa actualización del plan, que no ha dado los frutos esperados cuando queda menos de un año para que expire el plazo de ocho fijado para habilitar las 9.661 plazas de los 42 estacionamientos contemplados. Los siete años de vigencia del plan se han saldado con una ejecución que no llega al 15% de lo previsto, es decir, menos de 1.500 plazas en algo más de media docena de aparcamientos.

Cinco años desde la última inauguración

Cinco años han pasado desde que abrieron sus puertas los últimos aparcamientos de envergadura, el de residentes del Parque Figueroa (de iniciativa pública) y el de rotación de la calle Cairuán (privada). Desde entonces solo ha habido acondicionamientos de solares como el de Valdeolleros, a pesar del ambicioso plan municipal de aparcamientos. El documento tenía varias etapas y ni siquiera la primera, que preveía 3.966 plazas en 18 aparcamientos entre el 2010 y 2011, se ha cumplido al 100%, ya que se han habilitado menos de 1.000 en cinco. La segunda fase, que iba del 2012 al 2013, preveía seis con 1.356 plazas, pero ninguno ha prosperado. La tercera etapa debía desarrollarse entre el 2014 y 2015, con nueve de 1.139 plazas; y la cuarta preveía otros nueve de 3.200 plazas entre el 2016 y el 2017. Entre los fracasos del plan están los estacionamientos previstos en el Cine de Andalucía, Lepanto, plaza de toros, Valdeolleros y Marrubial, que dieron pasos pero no llegaron al final.

Los nuevos retos del plan de aparcamientos

En la comisión quedó claro que buscar aparcamientos para residentes en el conjunto histórico será la prioridad. Pino ya había manifestado en mayo que en zonas como la Axerquía Norte hacen falta estacionamientos para los vecinos. También aludió entonces a Miraflores para dar cobertura a los residentes de la Ribera. Comercio Córdoba, por su parte, también tiene sus demandas para las zonas comerciales, entre ellas, y en relación al centro, ampliar el párking de La Victoria y construir el polémico subterráneo de Colón. Teniendo en cuenta la escasa disponibilidad presupuestaria y que hay que intentar contentar a comerciantes y vecinos, la búsqueda de aparcamientos no se presenta fácil.