Bronca por la gestión de la emergencia habitacional

La semana concluyó en lo municipal con una bronca a cuenta de la gestión de la emergencia habitacional y la falta de vivienda, que inició Ganemos. Su portavoz, Rafael Blázquez, afirmó ayer en una rueda de prensa que PSOE e IU «se han rendido» ante este problema que tienen miles de cordobeses, y que el gobierno local ha renunciado a afrontar soluciones que saquen a Córdoba de «la situación crítica» que viven muchas familias en emergencia habitacional.

En este sentido, Blázquez valoró como positivo pero insuficiente el acuerdo firmado el jueves entre el Ayuntamiento de Córdoba y CaixaBank para la concesión de 21 viviendas de alquiler social, al tiempo que criticó que esta entidad bancaria haya vendido «a un fondo buitre» el 80% de su parque inmobiliario por 7.000 millones de euros.

El portavoz de Ganemos recordó que eso «también está pasando en Córdoba», donde muchas familias están siendo presionadas por fondos buitres y tienen que verse las caras «con entidades cuyas sucursales están en paraísos fiscales como las Islas Caimán o Luxemburgo», y no en la ciudad. Por ese motivo, el grupo municipal reclamó a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, la convocatoria de la mesa sobre la vivienda para dar solución a este problema y cuya constitución lleva pactada desde febrero del 2016.

Según Ganemos, la mesa de coordinación tendría que sentar a todas las instituciones públicas con responsabilidad en esta materia y a los colectivos antidesahucios para afrontar este problema estructural en la ciudad de Córdoba, donde, dijo ayer Blázquez, viven más de 5.000 familias en viviendas de protección oficial y hay 1.500 más que cumplen los requisitos para vivir en una de ellas pero no tienen acceso a ninguna. «La Junta de Andalucía no tiene plan de vivienda pero el Ayuntamiento de Córdoba tiene que exigírselo», concluyó Blázquez.

La respuesta de la concejala de IU y presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, no se hizo esperar. De entrada, le espetó a Rafael Blázquez, que sus críticas son más propias de un grupo de la oposición, que de uno que sustenta al gobierno municipal. «No las entiendo», declaró Doblas, que puso de nuevo en valor la importancia del acuerdo con CaixaBank, que ha permitido ampliar el parque social de viviendas en Córdoba. «Este convenio está provocando envidias en otras ciudades, no sé cómo se puede criticar», dijo. Además, Doblas consideró que es «muy fácil» hablar mal algo cuando no se tienen responsabilidades de gobierno, y repasó las medidas que el equipo de gobierno han puesto en marcha este mandato, «en el que ha disminuido el número de desahucios: el programa de ayudas al alquiler, promociones de viviendas asequibles y toda una batería a la que se sumó el acuerdo con CaixaBank».