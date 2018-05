Bomberos acusan al gobierno local de retrasar un acuerdo por electoralismo

El preacuerdo firmado entre Recursos Humanos y la Policía Local --con mejoras sustanciales como cobrar los sábados como domingos o el compromiso de una oferta pública de empleo de 48 plazas--, ha espoleado a la plantilla de bomberos a exigir más personal y mejoras salariales al equipo de gobierno. Así, si el martes los agentes locales anunciaban que la feria contaría con todos los refuerzos de productividad que fuesen necesarios, ayer el SEIS anunciaba justo lo contrario: que si hay retén de bomberos en El Arenal los parques estarán «en precario» (con un tercio menos de la plantilla habitual), o viceversa.

Las movilizaciones comenzaron ayer a las puertas del Ayuntamiento, donde se dieron cita medio centenar de bomberos convocados por CCOO y CTA. Estos sindicatos llevaban más de un año negociando con el equipo de gobierno un acuerdo que se interrumpió en marzo, según los bomberos, de manera «unilateral» por parte del Ayuntamiento. El representante de CCOO, Juan Carlos Prieto, denunció no solo «la falta de voluntad política» para negociar una salida al conflicto, sino la intención electoralista de PSOE e IU de estar prolongando a conciencia la negociación para acercar la solución a la campaña electoral y poder apuntarse un tanto político. De lo contrario, no se explican cómo han solicitado sin éxito reunirse con la alcaldesa, «que se comprometió a solucionar la falta de personal pero no se ha hecho nada».

Los bomberos consideran que la carencia está dejando «en situación crítica» los dos parques, una circunstancia que el verano pasado denunció el propio responsable del cuerpo, Emilio Aumente, que llegó a plantear la posibilidad de cerrar el parque del Granadal. PSOE e IU han sostenido hasta ahora que «la falta grave» de personal (la plantilla ha pasado de 182 efectivos en 2011 a los 135 actuales) se ha debido a las cortapisas a la contratación del Gobierno central. Los sindicatos, sin embargo, consideran que ha habido «falta de previsión», por lo que «no hay ninguna convocatoria de oposiciones en marcha». Fernando Muñoz, delegado de CTA, explicó que la negociación se truncó cuando el gobierno local retiró el reparto lineal de domingo y festivos. Fuentes de Recursos Humanos puntualizaron, no obstante, que el reparto lineal se retiró por imperativo legal, y dicen que, pese a no haber aún acuerdo, se sigue con la convocatoria de 21 plazas de bomberos antes del verano, y se ha hecho la previsión interna para la promoción de 142 bomberos. tal y como se había negociado.

Aunque CCOO y CTA han negado que el preacuerdo con la Policía Local afecte a la negociación colectiva y nadie quiso hacer declaraciones, existe malestar entre la plantilla porque Recursos Humanos haya atendido a este colectivo fuera de la mesa de negociación colectiva. Por contra, los sindicatos policiales consideran que los acuerdos alcanzados gracias a su presión revertirán en positivo en el resto de trabajadores.