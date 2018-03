Bellido exige bajar los impuestos con un superávit municipal de 20 millones

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, considera insuficiente que el Gobierno municipal congele los impuestos locales, tal y como quedó reflejado en sus marcos presupuestarios para los próximos tres años, habiendo un superávit de 30 millones de euros, y exige una bajada de los mismos el próximo año. Bellido, acompañado por el presidente del PP provincial, Adolfo Molina, indicó ayer que «no tiene sentido que el Ayuntamiento tenga cien millones de euros en la caja a 31 de diciembre y que tenga un superávit alto» y que no se bajen los impuestos. De hecho, para el también portavoz del PP en Capitulares, «tan malo es encontrarse un Consistorio arruinado, como el que nos encontramos nosotros, como encontrarse un Ayuntamiento que con un presupuesto de 300 millones de euros hay cien millones en la caja», algo que «indica que hay algo que no funciona, porque no se tiene capacidad de llevar a cabo las inversiones».

Bellido hizo ayer estas declaraciones en Las Tendillas, donde su formación recoge firmas en apoyo de la prisión permanente revisable. Los populares quieren aportar su «granito de arena» a la gran recogida, presencial y por Charge.org, que están llevando a cabo las familias de víctimas como Diana Quer, Mari Luz Cortés o Marta del Castillo, que llevan ya más de 3 millones de rúbricas.

Adolfo Molina pidió a los partidos que rectifiquen su postura sobre esta figura penal, sobre todo después de las movilizaciones del domingo en toda España, mientras que Bellido recordó el amplísimo apoyo «de más del 70% de los españoles» a la misma. También pidió a los partidos que han apoyado su derogación, PSOE, Podemos e IU, que rectifiquen y, a Cs, a nivel local, que reflexione y vire su posicionamiento como han hecho a nivel nacional.

Por último, Bellido se refirió a las reivindicaciones de los pensionistas, calificándolas de «justas», e indicó que ahora el PP, después de haber «salvado el sistema de pensiones», tendrá que ver cuánto las puede subir.