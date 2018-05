Bellido: "El gobierno local está absolutamente reventado"

El PP da por finiquitado el mandato y considera que el gobierno local está "absolutamente reventado" y cada uno de sus socios, PSOE e IU, en el "sálvese quien pueda" y en clave electoral. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha insistido en que el amago de dimisión del teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, no es un episodio aislado, sino que se suma a la cascada de crisis vividas en el seno del gobierno municipal (crisis de las ordenanzas de urbanismo, pelea entre IU y Ganemos...) y constata que estamos ante un equipo "reventado". "Nos encontramos con que el batiburillo que es el gobierno local ha reventado por los nervios preelectorales", ha dicho Bellido.

El PP ha vuelto a aprovechar para atacar de paso a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a la que acusan de falta de liderazgo y de haber tratado de despachar la crisis con el anuncio de una convocatoria de oposiciones que ya estaban convocadas, y echándole la culpa al Gobierno central. Además, José María Bellido ha querido poner en evidencia la contradicción que supone de PSOE e IU al concurrir a las municipales del 2015 con el argumento de "querer salvar los servicios públicos" y ahora no hacerlo "bien porque no quieren o porque no son capaces".

Por todo, para Bellido el saldo de este mandato es "la nada más absoluta" de un gobierno que incumple incluso "sus propios compromisos". Para Bellido el colmo del cinismo es que el gobierno local se ampare en las limitaciones del Gobierno central para no contratar, cuando según el portavoz popular, dichas limitaciones "se han flexibilizado totalmente", algo que le recuerdan a PSOE e IU incluso los sindicatos.

Sin correo

Por otra parte, el portavoz del PP ha vuelto a criticar que el servicio de correo del Ayuntamiento siga sin funcionar bien y sin que se haya adjudicado a ninguna empresa (el PP ha relatado que se está pagando de 3.000 en 3.000 euros en Correos). Bellido ha puesto el foco en la repercusión que está teniendo la ausencia de ese servicio en la recaudación municipal, que ha descendido 9,2 millones de euros respecto al año pasado. Los populares dicen que hay 40.000 cartas pendientes desde el área de recaudación y han advertido que de no notificar el cobro de esos impuestos, el ciudadano puede terminar pagando con recargo.

Asimismo, Bellido ha denunciado que la unidad de violencia de género haya estado sin funcionar en feria por falta de efectivos y que se haya contratado a un jefe de servicios informatvos por libre designación con más sueldo que un director general. "¿No quedamos que no se podía contratar? ¿Por qué se crea un nuevo puesto con la misma función del que ya existe?", ha preguntado el dirigente popular.