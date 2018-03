Bellido: «Al Ayuntamiento le ha pillado el toro con la nueva ley de contratos»

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, afirma que al equipo de gobierno «le ha pillado el toro» con la nueva ley de contrataciones, que entró en vigor ayer. El dirigente popular acusó a PSOE e IU de no haber impulsado ninguna adaptación a esta normativa estatal, que considera que aporta «más transparencia y agilidad para evitar la burocracia» y que ayudaría «a desatascar» los lentos procesos de contratación en Capitulares. «Han perdido una oportunidad», añadió.

Bellido especificó que la nueva ley impone, entre otras novedades, la tramitación electrónica de todos los contratos, algo «para lo que no está preparado el Ayuntamiento». Tampoco existe, indicó el PP, conexión entre el sistema municipal y la plataforma de contratación del Estado, a pesar de que todas las notificaciones deben hacerse de manera electrónica. «No hay convenio firmado con el Estado para hacer las contrataciones a través de una dirección habilitada, ni tampoco desde la sede electrónica municipal», denunció ayer Bellido, que recuerda, además, que la firma electrónica ya no sirve como aval.

Asimismo, para el portavoz popular esta nueva normativa permite a los ayuntamientos ir a un procedimiento completo de contratación electrónica, algo que «ya existía para los contratos menores» cuando gobernaba el PP, recordó. «Estamos perdiendo oportunidades y tiempo porque los contratos siguen a un ritmo no deseable por esa falta de dirección política», señaló.

Bellido desgranó algunas de las condiciones ambientales y sociales que la nueva ley permite añadir a los contratos, que van desde la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión más sostenible del agua, el fomento del uso de energías renovables, la promoción y uso de productos reciclados, o condiciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad, de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral o en exclusión social, o poder dar más puntuación a empresas que favorezcan la igualdad o la conciliación de la vida familiar.

«Los gestos no sirven si no van acompañados de medidas y este gobierno está acostumbrado nada más que al postureo», criticó. Por último, tachó de «chapuza» los cambios realizados en Contratación, porque se prometió un nuevo departamento y lo que se ha hecho es, según Bellido, desdoblar el que ya existía sin ningún fichaje. Eso no sirve para nada», zanjó.