Ayuntamiento y vecinos "irán de la mano" para dotar de luz y agua a las parcelaciones

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, y el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CM), Juan Andrés de Gracia, han explicado que el Ayuntamiento y los vecinos "irán de la mano" en el proceso para la que las parcelaciones puedan obtener servicios básicos tras la última modificación de la LOUA, que se aprobará en el Parlamento andaluz en unas semanas. García y De Gracia han coincidido en afirmar que esta decisión, que ha contado con el apoyo de los cinco partidos de la Cámara, resolverá "un problema social y medioambiental de primer orden". Para ello, Urbanismo elaborará una hoja de ruta que determine los pasos a seguir por los vecinos de estas parcelaciones, que son quienes tienen que promover esa acción y costear los gastos para que sus viviendas puedan tener luz y agua legales.

Pedro García ha valorado de forma positiva la decisión del Ayuntamiento, en común con el CMC y la Federación de Vecinos Al-Zahara, de "situar la pelota en el Parlamento de Andalucía" para activar esta modificación, y ha anunciado que van a mantener reuniones con Emacsa y Endesa para agilizar los trámites que deberán dar soluciones personalizadas. Por su parte, el presidente del CMC ha reconocido que este proceso le despierta "escepticismo e ilusión", porque han sido muchas "las promesas" en este sentido que luego han quedado en nada, pero también "ilusión" porque en esta ocasión la moficiación de la ley se ha hecho "pensando en las parcelaciones de Córdoba" y con la unanimidad del arco político.

Asimismo, ha destacado "la sensibilidad extrema" de la GMU en impulsar el cambio de la ley y ha insistido en que ahora son los vecinos quienes deben iniciar los procesos, que no serán fáciles. En este sentido, también ha indicado que tanto desde el CMC como desde Al-Zahara se van a poner a disposición de las parcelaciones o personas que lo necesiten sus servicios jurídicos y ha avanzado que harán una campaña informativa: "Vamos a hacer proactivos para que aquellas urbanizaciones que puedan dotarse de servicios lo hagan". Sobre la modificación en sí misma de la ley actual, Juan Andrés de Gracia ha recordado que no paraliza ningún proyecto de legalización, que vale, para iniciar el trámite, con tener un proyecto de obra (no hace falta tener junta de compensación), y espera "que cuanta más parcelaciones" puedan beneficiarse "mejor", aunque ha insistido en que "el objetivo no son los números". También ha asegurado que seguirán trabajando para aquellas parcelaciones que no se verán beneficiadas por esta modificación. En Córdoba, hay 120 parcelaciones.