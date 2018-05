El Ayuntamiento está valorando paralizar las viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Córdoba está elaborando un plan con el que combatir el fenómeno de la gentrificación en los barrios del centro de la ciudad, en el que se plantea la «paralización» de las viviendas con fines turísticos hasta que se haga un «desarrollo racional del Casco Histórico». El primer teniente de alcalde de Turismo y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García (IU), señaló que en la capital cordobesa el fenómeno de la vivienda turística «ha explotado en el último año» y cuenta «con 2.700» establecimientos de este tipo que hacen una «competencia muy desleal a los hoteles». «La vivienda turística hasta ahora paga muy pocos impuestos, genera mucha explotación laboral, hay mucho dinero negro, no hay control de quién duerme, y fomenta un turismo que a mí no me gusta como el de las despedidas de soltero. Son una competencia desleal que hay que atajar», argumentó.

Añadió que Córdoba «ya está trabajando en un plan contra la vivienda turística» y expuso que en la ciudad «ya hay sitios que están absolutamente gentrificados», como la zona junto a la Mezquita-Catedral, en la que «solo hay hoteles, restaurantes y vivienda turística», al tiempo que se produce una «metástasis en otras zonas del Casco Histórico».

No obstante, reconoció que es necesario una normativa regional al respecto, debido a las «pocas» competencias en esta materia, y puso como ejemplo que las viviendas que estén en proceso de alta en la Junta de Andalucía «no se pueden paralizar», informa Efe.

García señaló que los datos del sector en la ciudad «importan relativamente» y «habría que definir si el turismo es una industria», mientras que consideró que se trata de una «actividad económica importantísima» en España pero que «genera a la misma vez altos índices de precariedad y temporalidad o bajos salarios», según cada empresario.

Señaló que uno de los principales problemas que tiene la administración es el «sistema de contratación», que permite adjudicar un contrato de servicios sabiendo que «está tan a la baja que no se va a permitir que un trabajador cobre el salario que se merece». Respecto a Urbanismo, señaló que la GMU elaboró un «borrador de ordenanza» para dar «facilidades administrativas» a los empresarios «que quieren iniciar un negocio», mientras que el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, que depende de su socio de gobierno (PSOE), ha redactado un «borrador de apuntes». Reconoció «diferencias sustanciales» entre ambos documentos y calificó de «incomprensible» y «absurda» la actitud de su socio de Gobierno en este asunto, frente a una ordenanza que será «posiblemente» la más «innovadora» de España.

Por otro lado, García consideró que «daría tiempo» a innovar la ordenación urbanística para que se permita a la cementera Cosmos «incinerar dentro del casco urbano», una iniciativa que tenía el «consenso de todos los partidos antes de las elecciones locales de hace tres años». «Si nos ponemos todos de acuerdo no va a hacer falta innovar el PGOU» ya que «con lo que tenemos hoy en la mesa ya se nos dice que no es posible», por lo que cuando «eso se aclare» se tomará la decisión de «si hay que seguir para adelante o no».