El Ayuntamiento seguirá adelante con el proyecto de incubadora de empresas de biotecnología

El Ayuntamiento continuará adelante con el proyecto de incubadora de empresas de biotecnología a pesar de no haber logrado los fondos europeos solicitados a la Fundación Incyde. La presidenta del Imdeec, Mar Téllez, ha dejado claro esta mañana que “el proyecto sigue en marcha” con "o sin financiación de esta convocatoria”, por lo que “Córdoba va a tener una incubadora Biotech para generar empleo, retener el talento de los jóvenes y crear sinergías de inversión”, así que “no hay vuelta atrás, sino pasos adelante”.

Téllez ha explicado que el Ayuntamiento tiene diez días para recurrir la decisión de la Fundación Incyde, que ha optado por otra iniciativa de Almería, a la que ha concedido los fondos europeos. El Ayuntamiento ya está estudiando los resultados de la convocatoria y la documentación existente, a la que presentará alegaciones al no estar de acuerdo con la puntuación.

Téllez ha atacado al portavoz del PP, José María Bellido, que es quien adelantó ayer la noticia de que el Ayuntamiento no ha conseguido la subvención a pesar de haber presentado en marzo el proyecto y dar casi por hecho su obtención. “El PP vino a contar desgracias y esto es porque están muy nerviosos”, señala. La presidenta del Imdeec afirma que “antes de echar tierra a un proyecto importante para la ciudad, y que cuenta con importantes socios y firmes apoyos, debería ser prudente” y “documentarse porque este proyecto sí reúne los requisitos y estamos en condiciones de aumentar la puntuación recibida”. Por ello, insiste en que “debe medir lo que dice y no trasladar que el proyecto se pierde para Córdoba porque no es así”.

Mar Téllez ha explicado que aunque no se ha conseguido la financiación Feder, el Ayuntamiento explora otras vías para sufragar la iniciativa, por lo que todavía piensa que hay posibilidades de lograr fondos. Además, recuerda que “hay una alianza con la UCO y con la Fundación Fibico (del Imibic), y un convenio firmado para 4 años, y vamos a sentarnos para adecuar el proyecto a la nueva situación”. Además, la iniciativa cuenta “con más de 40 cartas de apoyo”.

La presidenta del Imdeec piensa que lo ocurrido con los fondos europeos no retrasará la ejecución del proyecto, que estará en el 2019. Esta incubadora se instalará en Rabanales 21.