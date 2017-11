El Ayuntamiento prevé la entrada de 46 funcionarios y 49 interinos en 2018

El concejal de Recursos Humanos, David Luque, presentó ayer las líneas principales del presupuesto de esta delegación para el año próximo, que dispondrá de 91,85 millones de euros. Este montante permitirá, si la ley de Presupuestos Generales del Estado lo permite, el incremento salarial previsto del 1% para la plantilla municipal. Se espera, además, que el año próximo se produzca un aumento del empleo neto en el Ayuntamiento de Córdoba con la incorporación de 46 funcionarios de carrera, entre Policía Local (cuya convocatoria está ya en marcha), informáticos, mecánicos, electricistas y la oferta de empleo público de 21 plazas para bomberos; mientras que se prevé la incorporación de 49 funcionarios interinos, entre programadores, analistas de sistemas, oficiales, psicólogos, auxiliares de biblioteca o animadores.

En cuanto a los puestos de promoción interna, el presupuesto contempla la posibilidad de que 174 trabajadores puedan mejorar su categoría laboral en el Ayuntamiento cordobés, de los que 142 serán bomberos que aspiran a la plaza de bombero-conductor.

Asimismo, el gobierno local ha dispuesto una partida de 3 millones de euros, un 8% más que el año anterior, para la bolsa de las contrataciones temporales, que sirven para cubrir bajas largas, permisos especiales y excedencias, no así bajas temporales ni de funcionarios que actualmente no se cubren en Córdoba.

Francisco Moro, secretario general de CTA, lamentó ayer precisamente que no se estén haciendo sustituciones por incapacidades temporales ni de funcionarios «diciendo que no pueden hacerlas y a pesar de que antes de que gobernaran decían que sí las harían». Además desde CTA critican que las contrataciones previstas no cubrirán «ni la mitad» de las 76 jubilaciones que se han producido entre 2016 y 2017.

La representante de CCOO en Capitulares, María José Víbora, indicó que desde este sindicato estarán muy atentos a que se ejecute todo el capítulo 1 para que «no se produzca ninguna merma» y añadió que desde el punto de vista del empleo lo importante son las plazas de nueva creación. En este sentido, reconoció que las previstas son «insuficientes», teniendo en cuenta además que en los últimos cuatro años no se ha producido ninguna incorporación en este sentido.

MERCADOS MUNICIPALES // El concejal David Luque también anunció ayer las principales inversiones que se harán en 2018 en mercados municipales, toda vez que es responsable también de este área. Lo más destacado en este capítulo será la remodelación del mercado del Sector Sur, con una partida de 123.000 euros (se contempla la readaptación de puestos y la introducción de puestos de seco), y mejoras en el mercado de la Corredera, por un valor de 50.000 euros.