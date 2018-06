El Ayuntamiento pone en marcha un programa de empleabilidad en Palmeras, Moreras y distrito Sur

Sra. Alcaldesa toda la miseria y hambre que tiene esta ciudad, con la mayor tasa desempleo es culpa de los gobiernos progresistas-comunistas que hemos tenido durante mas de 40 años y usted es parte interesada en ello, ahora se da cuenta de que en esos varios son los peores catalogados cuando han salido las estadisticas. Los sociaLISTOS no han hecho inversiones, ni han traido empresas para poder la ciudadania seguir viviendo. Ustedes mas bien se dedican a la corrupcion a la maria, a los bares de alterne, etc. etc. y a llevarselo calentito como con los ERES, CURSOS DE FORMACION, etc. etc. Ahora que ha entrada su jefe a quien le va a echar la culpa, quizas a Manolete, y al toro que lo mato, sois pateticos y dais asco, se nota que pronto vendran elecciones, que aproveche lo votado.