El Ayuntamiento pedirá una prórroga en el convenio de cesión de Caballerizas

El Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Defensa una prórroga en el convenio firmado hace dos años para la cesión de Caballerizas Reales. Según ha podido saber este periódico, la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), ha enviado una carta al subdelegado de Defensa, Nicolás de Bari Millán Cruz, para pedirle más tiempo para alcanzar un acuerdo que no solo afecta a Caballerizas, sino también al cuartel de La Trinidad (antigua Zona de Reclutamiento) y al edificio de la Farmacia Militar de Lepanto.

El problema que tiene el Ayuntamiento es que el protocolo de intenciones rubricado en marzo del 2015 entre Defensa y el anterior alcalde, José Antonio Nieto (PP), contemplaba la firma de varios convenios que debían haberse materializado en dos años, plazo que expirará en marzo del 2017 sin haberse logrado. Si transcurrido ese tiempo no se ejecuta el convenio, es decir, el Ayuntamiento no logra la propiedad de Caballerizas, la cesión provisional del edificio a Córdoba Ecuestre llega a su fin. De ahí que, si no hay un nuevo acuerdo de aquí a marzo, cuando llegue esa fecha, el espectáculo ecuestre no podrá celebrarse en Caballerizas Reales y volverá a estar vigente el documento firmado el 16 de mayo del 2001, que permite al Ayuntamiento usar Caballerizas durante 75 años pero sin poderla ceder a terceros.

Las fuentes consultadas aseguran que como Ayuntamiento y Defensa no han cerrado aún un nuevo acuerdo, pero hay perspectivas de alcanzarlo, lo más idóneo es lograr una prórroga del protocolo firmado en el 2015 y continuar negociando con otro margen de tiempo más holgado, consiguiendo, además, que Córdoba Ecuestre siga con su actividad. En caso de que Defensa conceda el aplazamiento, el Ayuntamiento tendrá que firmar otro convenio con Córdoba Ecuestre para continuar utilizando Caballerizas. Si no hay prórroga, el convenio caducará y volverá a estar en vigor el anterior. En cualquier caso, la idea del Ayuntamiento es llegar a un acuerdo definitivo para que Caballerizas Reales pase a ser propiedad municipal.

Según ha podido saber este periódico, en la carta que dirige la alcaldesa al subdelegado de Defensa, esta le expone el interés de la ciudad por que continúen desarrollándose espectáculos ecuestres en Caballerizas Reales y le pide que ponga en marcha los trámites para que siga vigente el acuerdo con Córdoba Ecuestre.

En septiembre, en la presentación de Cabalcor, el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), anunció que la Gerencia de Urbanismo había realizado una oferta al Ministerio de Defensa sobre Caballerizas. García indicó entonces que las negociaciones eran complejas pero que esperaba que llegaran a buen puerto, ya que habían hecho «una buena oferta a Defensa». Es más, en aquel momento el presidente de Urbanismo aseguró que si el Ayuntamiento obtenía la cesión, el edificio sería gestionado por Córdoba Ecuestre.

El 5 de marzo del 2015, el entonces alcalde, José Antonio Nieto; el director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Eduardo Zamarripa; y el director gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Fernando Villayandre, firmaron el protocolo que dejaba sin efecto el acuerdo suscrito en el 2001 mediante el que Defensa cedía Caballerizas por 75 años. Como novedad, con aquel acuerdo se iniciaba un proceso que debía acabar en la compra por parte del Ayuntamiento de Caballerizas, cuyo valor y forma de pago se fijarían en los dos años siguientes.