El Ayuntamiento no prevé subir los impuestos hasta el 2021

El gobierno local aprobó ayer los marcos presupuestarios del Ayuntamiento para los tres próximos años. El equipo de gobierno ha remitido estas previsiones de ingresos y gastos para el trienio 2019-2021, que reflejan que no habrá subidas de los impuestos y tasas locales, al Ministerio de Hacienda. Se trata de un requisito requerido por la Administración central, dentro del paquete de medidas de control presupuestario de los ayuntamientos. La teniente alcalde de Hacienda, Alba Doblas, explicó ayer que el gobierno local parte de la idea de «que no habrá subidas extraordinarias» y que el crecimiento de la inversión no se producirá a partir del incremento de la presión fiscal, sino por el aumento de licencias, entre otros. No obstante, matizó que estas previsiones son solo eso, previsiones, y que no condicionan «en ningún caso» las decisiones que pudiera adoptar el gobierno local en el futuro. Incluyen las partidas que se recibirán de los fondos Edusi y la petición de crédito para el mantenimiento de la inversión de 12 millones de euros. En gastos se ha podido deducir la partida del Cercanías, ya que finalmente lo financiará el Estado.