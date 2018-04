El Ayuntamiento no ha inspeccionado aún las obras en la antigua Moreno SA

El Ayuntamiento de Córdoba aún no ha inspeccionado las obras que se están llevando a cabo en las antiguas instalaciones agroalimentarias de Moreno SA, situadas en la calle Acera Fuente de la Salud, según confirmó ayer el primer teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad, Emilio Aumente, que indicó que no han recibido ninguna notificación al respecto de parte de la Gerencia de Urbanismo. Fuentes de Urbanismo aseguraron la semana pasada que trasladarían la denuncia realizada por la Asociación de Gestores de Residuos de Andalucía (Agreca) hace varias semanas a la Policía Local por si hubiera alguna irregularidad.

De momento, la actividad de demolición y gestión de residuos continúa en la misma ubicación, sin que el Ayuntamiento haya tomado medidas para verificar si se cumple la normativa o, como denuncia Agreca, existe alguna irregularidad.

Agreca, por su parte, que denunció la pasividad del Ayuntamiento y el riesgo potencial que supone la gestión de este tipo de residuos (si hay presencia de amianto) en una planta móvil ubicada en pleno casco urbano, ha corregido a la Junta de Andalucía, en la información facilitada a este periódico, en la que se limitaba a señalar que «los agentes de Medio Ambiente se han personado en varias ocasiones en la planta móvil comprobando que no se estaba machacando fibrocemento (amianto) sino que se estaba triturando hormigón» y que las actas correspondientes «se trasladarían al Servicio de Protección Ambiental por si se detectara alguna deficiencia». Al respecto, Agreca insiste en que la Junta ha abierto un expediente «al detectar actividades irregulares como la falta de autorización». La asociación asegura que «las inspecciones técnicas han propiciado que se remita un informe al departamento de Prevención para que tomen medidas al respecto al no estar autorizada la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición en esa ubicación». La Agreca señala además que, si bien no se pudo verificar la presencia de fibrocemento en las inspecciones, «este procedimiento no garantiza que no haya trozos de este material en los restos de escombros que se están triturando en la parcela».

En tales circunstancias, la asociación asegura que «vigilará y pondrá en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento si Demoliciones Córdoba recibe escombros de otras obras o vende árido reciclado fuera de dicha ubicación».