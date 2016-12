El Ayuntamiento no aprobará los presupuestos antes de fin de año

Al Ayuntamiento no le dará tiempo de aprobar los presupuestos municipales antes de fin de año. El portavoz del PP, José María Bellido, ha explicado que en la comisión de Hacienda celebrada esta mañana solo se ha abordado la resolución de las alegaciones a las ordenanzas fiscales y no los presupuestos, "que se han devuelto a corrales". Por ello, Bellido exige al gobierno municipal que ya que no se van a ver los presupuestos el día 29, "se tramiten sin urgencia y con normalidad". Bellido asegura que "no vamos a aceptar más urgencias porque detrás de eso hay falta de respeto". En este sentido, Bellido ha asegurado que "la comisión de hoy ha sido un despropósito y una falta de respeto a todos los grupos municipales" al no haber tenido acceso a la información hasta ese mismo momento en cuatro de los cinco puntos incluidos en el orden del día.

Bellido considera que el hecho de que los presupuestos no puedan aprobarse antes de que termine el año "transmite un mensaje nefasto a la economía, a los empresarios".

La única explicación que ve el PP en no haber abordado hoy el expediente de presupuestos es que "el gobierno local no tiene a día de hoy votos suficientes para sacar los presupuestos", que ya cuentan con el dictamen del Consejo Social, al no haber aún acuerdo con Ganemos, según Bellido.

En cuanto a las alegaciones a las ordenanzas, Bellido explica que todas han sido rechazadas por el equipo de gobierno. La intención del PP es votar en el Pleno de la semana pasada igual que hoy, es decir, por separado, oponiéndose al rechazo de las alegaciones y absteniéndose en el resto del expediente. El PP pedirá a Hacienda listado de los inmuebles afectados por la subida del IBI en inmuebles no residenciales.