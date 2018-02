El Ayuntamiento licitará y definirá a la vez cómo gestionar el centro de convenciones

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha anunciado que el Ayuntamiento sacará a concurso lo que queda de obras del centro de exposiciones, ferias y convenciones (CEFC) y, al mismo tiempo, el modelo de gestión, de forma que “en paralelo a la finalización de la obra podamos dar continuidad a esas tareas que lo que persiguen es abrir las puertas” del edificio y “dar actividad a iniciativas económicas y actividades empresariales que a día de hoy no tienen un lugar donde poderlas desarrollar”. La idea es, asegura, que “cuando se abran las puertas, se abran para poderlo poner en valor y en funcionamiento”.

La alcaldesa no ha concretado si el edificio abrirá sus puertas este mandato. Ambrosio ha explicado que queda “conocer el dictamen del Consultivo por parte de la Junta de Gobierno Local, e iniciar los trámites para sacar a licitación lo que queda de obra, de la que no queda demasiado porcentaje”. El criterio del Ayuntamiento es que concluyan los trabajos y se inaugure el edificio “lo antes posible”, asevera. No obstante, avisa de que “las prisas no han sido buenas y hay muchas ejemplos a lo largo de los últimos años en los que querer correr para acabar una obra no es una buena decisión”. El Ayuntamiento quiere que “la obra se acabe, que se acabe bien y que vaya acompañada de un modelo de gestión que nos permita darle a la ciudad y a la iniciativa económica un espacio que no teníamos hasta ahora”, añade.

Ambrosio se ha mostrado satisfecha con el dictamen del Consejo Consultivo, ya que “nos da la razón en que hicimos bien en limitar y ponerle fin a los incumplimientos de la empresa y posibilitar que se rescate lo que continúa pendiente de la obra” y “podamos adjudicarla lo antes posible”.

La alcaldesa recuerda que todo “surgió hace tiempo” cuando el Ayuntamiento “descubrió que había incumplimientos por parte de la empresa constructora, que no se estaba llevando a efecto los compromisos adquiridos” para "la finalización en plazo" de la misma, por lo que “después de agotar las posibilidades de diálogo y de búsqueda de acuerdos”, “no tuvimos más remedio que irnos al Consultivo en la defensa de los intereses generales”.

Como adelanta este periódico en la edición de hoy, el Consejo Consultivo de Andalucía da la razón al Ayuntamiento y emite un dictamen favorable que avala la resolución del contrato por causas imputables a la empresa adjudicataria, UCOP, por lo que le deja el camino despejado para sacar a concurso lo que resta de obra y concluirla. El dictamen desmonta cada uno de los argumentos de UCOP.