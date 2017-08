El Ayuntamiento invierte 800.000 euros para reacondicionar los parques infantiles

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Un área de juegos es eso y no un recinto blindado para la seguridad de los usuarios el ayuntamiento solo tiene que instalar juegos que cumplan la normativa y el resto corresponde a los cuidadores de los usuarios. Una persona responsable de un menor no debería permitir la utilización de un juego que no está indicado para su edad o características físicas. ¡Es de pura lógica!