El Ayuntamiento incrementa la dotación económica del contrato de los controladores de patios

Carmen González, concejala de Promoción de la ciudad, ha informado de que el presupuesto de su delegación para 2018 se ha incrementado en 100.000 euros respecto al de este año y que alcanza los 1,5 millones de euros. La responsable de las fiestas de la ciudad ha avanzado que con ese incremento se ampliará en 43.000 euros la partida destinada a los controladores de patios, que pasará de 31.900 a 75.400 euros. Con dicho incremento, la concejala socialista espera que se mejoren, por un lado, los salarios que los controladores reciben (de 10 euros la hora se pasa a 14 euros), y por otro, espera ampliar a toda la semana la presencia de estas personas en las puertas de los patios, toda vez que se ha comprobado que las visitas ya no se concentran solo los fines de semana (se pasará de 3.190 horas a 5.390).

Esta mejora sustancial de las condiciones del contrato de los controladores de patios no tienen que verse obligatoriamente reflejadas, por desgraci,a en los salarios de los trabajadores porque, como ha reconocido Carmen González, el Ayuntamiento no puede imponer ninguna condición a la empresa adjudicataria del servicio. "Lamentablemente no podemos incluir ninguna cláusula en el contrato", ha dicho después de que el año pasado se criticasen con dureza estas circunstancias.

Mejoras en la red de saneamiento del Arenal

En otro orden de cosas, la concejala ha informado de que este año se invertirá una partida de 305.000 euros para la mejora del recinto ferial de El Arenal, en concreto para el arreglo de la red de saneamientos. Este año se llevó a cabo con una cantidad similar la pavimentación de la calle Peinetas y se están actualmente mejorando los saneamientos de la calle del Infierno. Carmen González ha atribuido a las dificultades de contratación las escasas intervenciones en el recinto ferial.

En último lugar, ha informado de que se incrementará la partida destinada a la Federación de Peñas (129.700 euros) y a las barriadas periféricas para la celebración de sus ferias. Darle el lugar que tienen que darle estas barriadas.