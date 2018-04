El Ayuntamiento «garantiza» la atención policial durante la fiesta de las cruces

El Ayuntamiento garantiza la atención policial en la fiesta de las cruces de mayo que empiezan mañana, a pesar de la merma de agentes prevista. El teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, aseguró ayer que «tenemos garantizado el servicio de cruces», aunque admitió que «queríamos contar con más personal para dar mayor cobertura» en la calle y tener más garantías de que no hay incidentes, sobre todo, en relación al botellón. No obstante, afirma que «hasta hoy no se sabrá qué agentes han decidido acogerse a la productividad y cuáles se darán de baja» de la bolsa existente. Estas manifestaciones se producen un día después de que los agentes que asistieron a la asamblea convocada por el sindicato independiente de Policía Local y Bomberos de Córdoba, el Siplb, decidieran por unanimidad no realizar servicios de productividad (los refuerzos que prestan los agentes que están de descanso a cambio de una remuneración) y darse de baja en esa bolsa hasta que se negocie el convenio colectivo. El sindicato policial no descarta otras medidas de presión.

Por parte del Ayuntamiento, esa no fue la única respuesta. El teniente de alcalde de Recursos Humanos, David Luque, a través de una nota, aseguró que «la Policía Local es un colectivo preferente en los recursos humanos municipales» y se mostró abierto «a la negociación». Para justificar esas afirmaciones se refirió a los procesos selectivos puestos en marcha desde el 2015, a la oferta de empleo público del 2018 y a la modificación de la instrucción de incentivos de la productividad.

Luque asevera que «existe el compromiso» de que «la mayoría de las plazas que se incluirán en la oferta de empleo público del 2018 irán destinadas a la Policía Local» y que «existe voluntad de cerrar el convenio con la parte social». Es más, añade que «se está negociando y se han llegado ya a acuerdos puntuales respecto a algunas materias» tanto para los agentes como para el resto de empleados públicos. A esto se une que, según Luque, ha empezado a tramitarse un expediente para modificar la instrucción sobre el incentivo de productividad para que las cantidades «incluidas en la asignación presupuestaria previa no sean limitativas, de forma motivada y atendiendo a circunstancias como, por ejemplo, las necesidades de personal en los servicios». En cuanto a los pasos dados, el concejal señala que en el 2015 tomaron posesión dos oficiales de Policía Local y que recientemente se han llevado a cabo varios procesos, uno de subinspector mediante promoción interna, que tomó posesión, y otro para la provisión de más plazas que se incorporarán cuando acaben el curso de capacitación. A esto se une que «se encuentra próximo a finalizar el proceso para la promoción interna de cuatro plazas de oficial» y «se está desarrollando la convocatoria para el ingreso de 14 nuevos policías de la escala básica». Además, sus previsiones son que en el 2019 habrá una convocatoria de 4 plazas de oficial y de 8 incluidas en la oferta de empleo del 2017. Por último, el Ayuntamiento prepara las bases para convocar un concurso para cubrir el puesto de jefe de turno y cinco jefes de intendencia. Luque critica al PP por dejar «en los huesos las plantillas del Ayuntamiento» en su etapa.

Como adelantó este periódico, el sindicato mayoritario de la Policía Local convocó la asamblea ante el incumplimiento del abono de productividad, que llevan sin cobrar los agentes desde junio del 2017, y los impagos de la nocturnidad, los domingos y festivos, que acumulan cinco meses de retraso. A este problema se une la necesidad del aumento de plantilla, sobre todo, ante las jubilaciones previstas.