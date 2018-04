El Ayuntamiento estudiará la implantación de la tasa turística en Córdoba en el seno del consejo consultivo del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), debatiendo en el mismo la fórmula más adecuada. Según la enmienda a la moción presentada por Ganemos, que ha sido aprobada hoy en el pleno por PSOE, IU y Ganemos, los recursos que se generen a través de la tasa turística deben destinarse a la mejora del espacio donde se desarrolla la actividad turística y han de servir como herramienta para controlar la proliferación de alojamientos turísticos.

Con la propuesta aprobada hoy, el Ayuntamiento se compromete a desarrollar un plan de turismo sostenible y a poner en marcha de forma inmediata una mesa de diálogo sobre los problemas que se dan en el casco histórico, como la carrera oficial y otros eventos.

Otro de los acuerdos es que Urbanismo impulsará los trabajos de actualización y revisión del PGOU y del plan especial de protección del conjunto histórico, medida aprobada hace ya un par de años y que aún no ha dado frutos. A esto se suma el compromiso del Ayuntamiento de impulsar las cooperativas en régimen de cesión de uso en el casco histórico, fundamentalmente en las casas patio, como fórmula para rejuvenecer la población del mismo.

Mediante la propuesta que ha salido adelante, el Ayuntamiento se compromete a acelerar la aprobación de la ordenanza que regula la cesión del uso de equipamientos vacíos y de solares municipales.

GANEMOS PIDE QUE SE ESTUDIE

Durante su intervención, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha manifestado que la propuesta consiste no en que se ponga la tasa, sino en que se estudie su implantación, que “cojamos el toro por los cuernos” y “preparemos el trabajo para actuar ya”. Blázquez ha justificado la variedad de temas incluidos en su moción en que “no queremos que esto sea un negocio para un fondo de inversión que monte viviendas turísticas en el casco histórico porque no tengamos herramientas de planeamiento preparadas”. Por ello, exige “actuar” y asegura que “lo de la tasa es una medida más” y “hoy no se ha que decidir el formato de tasa, ni qué gravar, sino preparar el trabajo”.

PARA UCOR, AHORA NO TOCA

El portavoz de UCOR, Rafael Serrano, considera que “no es el momento” de implantar una tasa turística, “no es lo que necesita Córdoba”, por lo que pide “aparcar el debate” y buscar un consenso previo con los agentes implicados. “No podemos poner en peligro la gallina de los huevos de oro con una tasa que casi nadie quiere”, afirma.

CS NO LA APOYARÁ

Ciudadanos tampoco ve motivos para apoyar la tasa turística ni la mesa de diálogo, ya que “para eso existe el Imtur”. Por ello, pide primero que se hagan los estudios necesarios y después se defina qué hacer.

PARA IU, DEBE REPERCUTIR EN EL TURISMO

Por su parte, el concejal responsable de Turismo, Pedro García (IU), afirma que “el problema es que no sabemos lo que es la tasa turística”, “no sabemos qué supone ni qué repercusiones tiene, ni cómo puede influir o no en el modelo de ciudad”. Además, añade que “la tasa turística no es cosa de rojos, no es cuestión de la izquierda europea”, sino que es “un impuesto finalista que se pone en España, que ponen las comunidades autónomas y respecto al que la nuestra se ha puesto de lado”, pero “es finalista” y “lo que se recaude tiene que repercutir en el turismo”, aspecto este último con el que discrepa. García se ha mostrado partidario de combatir la gentrificación “y contra eso es con lo que estamos luchando con las armas que tenemos”. A su juicio, “la gentrificación se está dando todos los días” y “el problema es que no está regulada” y se produce “competencia directa con los hoteles”, que “sí tenemos regulados desde hace años”, por lo que “ahora hay que regular una competencia directa que no existía”.

EL PSOE, QUE NO SEA UN GRAVAMEN A LAS PERNOCTACIONES

El concejal socialista Antonio Rojas ha hecho hincapié en que la moción aprobada se centra en estudiar en el seno del Imtur si se implanta la tasa o no y defiende que no sea un gravamen a las pernoctaciones, sino “a los autobuses turísticos que vienen diariamente”. En cuanto a la ordenanza para la cesión de equipamientos y solares municipales, asegura que "está a punto de entrar en el trámite de exposición pública".

PARA EL PP HAY TEMAS MÁS IMPORTANTES

La concejal del PP Elena Martínez Sagrera considera que hay otros temas turísticos más importantes, por lo que “no es prioritario dentro del Imtur” establecer la tasa turística. Por ello, el PP pide un plan integral de turismo “participado”, “serio” y permanente” en el tiempo. En cuanto a la revisión del PGOU, afirma que “no tiene sentido” al estar revisándose la LOUA.

LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR, EN CONTRA

Antes del pleno, intervino también el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba, Aehcor, Manuel Fraguero, que se ha pronunciado en contra de la tasa turística, y Rafael Plazuelo, en representación de los vecinos de la Axerquía, que ha demandado que se ponga fin a los problemas que se están produciendo en el casco histórico.