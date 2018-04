El Ayuntamiento esterilizará a los gatos callejeros

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de Sadeco, ha firmado un convenio de colaboración con la protectora de animales El arca de Noé para aplicar el llamado método CER a las 75 colonias felinas que hay en Córdoba en la actualidad. El método CER pasa por la captura, la esterilización y el retorno de los gatos a las colonias donde viven en la ciudad, y es una forma de control y mejora de las condiciones higiénico-sanitarios de estos entornos, que ya se ha puesto en práctica en algunas ciudades con éxito. En Córdoba, las protectoras también lo han aplicado con sus propios medios económicos hasta ahora.

Sadeco invertirá 30.000 euros en esta iniciativa que comenzará en mayo y que llevará a cabo El arca de Noé, que se encargará de aplicar este método que hará que de manera paulatina y a largo plazo los felinos vayan desapareciendo de la ciudad. Miriam Mengual, del Arca de Noé, ha explicado esta mañana que este método es "un punto de encuentro" entre los animalistas y quienes no quieren gatos en la calle porque pretende "que los gatos vivan en condiciones dignas, pero que no molesten". Para ello, además del método en sí se procurará una mejora del entorno de la colonia. Además, las cuidadoras de los gatos (en un 99% mujeres) tendrán que comprometerse por su parte a algunas reglas de juego, ya que, por ejemplo, no podrán darle de comer lo que quieran.

El presidente de Sadeco, Pedro García, ha explicado que se trata de un proyecto piloto y se ha mostrado convencido de su "eficacia para la gestión de estas colonias".