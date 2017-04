El Ayuntamiento eliminará a fin de mes los aparcamientos de la Ribera

Cada vez acosan mas a los propietarios de coches, y les quitan mas espacio de aparcamiento, restricción de calles, etc. Creo que no entienden que callejear, supone menos polución que dar la vuelta a Cordoba. Parece que no paguemos, impuestos de circulación, gasolinas la mitad es impuesto, seguros, etc. Si por mi fuera, ya habría vendido el coche, pero es mi herramienta de trabajo. Tendríamos que venderlos todos, haber de que iban a comer, estos iluminados