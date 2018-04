El Ayuntamiento dispone de 10 meses para inscribir Caballerizas a su nombre

El Ayuntamiento de Córdoba dispone de entre 8 y 10 meses para inscribir Caballerizas Reales a su nombre. La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, ha informado sobre este horizonte temporal, además de defender la buena marcha de la negociación entre el Consistorio cordobés y el Ministerio de Defensa, después de haber alcanzado un acuerdo preliminar sobre la tasación del edificio. De hecho, ha explicado que en breve se firmará una adenda de dos años para que dé tiempo a hacer esa inscripción registral, toda vez que el 14 de abril expiraba el convenio vigente de la cesión temporal del edificio.

Ambrosio no ha determinado, sin embargo, cuál ha sido la contraprestación ofrecida por el Consistorio a cambio de Caballerizas (este periódico publicó que el precio se había estimado en 2,7 millones de euros), y se ha limitado a recordar que era básico que ese precio no fuese el "precio de mercado" y que el acuerdo pasaba, además, por la cesión de la antigua farmacia militar del cuartel de Lepanto, donde el Ayuntamiento ha previsto construir el nuevo mercado del Marrubial.

La alcaldesa ha lamentado que haya gente que parece tener "mucha prisa" en filtrar y hablar de cómo van estas negociaciones, refiriéndose aunque sin citarlo a José María Bellido, e indicó sus dudas sobre la intención de esa actitud: "No sé si se hacen con la intención de que estallen y no haya acuerdo". En este sentido, Ambrosio ha insistido en que estas negociaciones "no son fáciles" y que la intención del gobierno municipal es defender "los intereses de la ciudad".