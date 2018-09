El Ayuntamiento delimitará, reforestará e impedirá el tráfico en El Patriarca

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me gustaria ver a los peperos alabar una de las mejores medidas tomadas por un gobierno municipal en decadas. La sierra de cordoba es un tesoro que tiene nuestra ciudad y que no tiene ninguna otra ciudad, como minimo en Andalucia. Y este patrimonio esta abandonado, lleno de basura, escombros , caminos cortados por particulares cual señorio medieval. Ya es hora de que se valore esta riqueza natural que tenemos a un paso y que sea para el disfrute de todos, no para edificar nuevas urbanizaciones.