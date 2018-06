El Ayuntamiento dejó de gastar 16 millones en personal, según la CTA

El sindicato CTA denunció ayer que el Ayuntamiento de Córdoba ha dejado de gastar 14,9 millones de euros destinados a gastos de personal (el 16% de lo presupuestado) y 900.000 euros de la bolsa de trabajo, para la que había en 2017 1,9 millones de euros, es decir en torno a 16 millones de euros. Los representantes del sindicato lamentan que pese a los buenos resultados económicos arrojados en la liquidación del presupuesto (que cierra con superávit), PSOE e IU no inviertan el dinero que proyectan en contratación de personal, a pesar de la carencia grave de algunas delegaciones y de las altas tasas de paro de la ciudad. CTA criticó las supuestas «políticas de izquierdas» que no están desarrollando, a su juicio, este equipo de gobierno. Así, el sindicato insiste en que se pueden hacer contratos mediante interinidades, pero que el gobierno local ha optado por «cargarse muchos servicios municipales», sobre todo los de infraestructuras, y privatizar, dice CTA. A juicio de este sindicato, las leyes de racionalización del gasto no son más que una excusa porque si se quiere se puede contratar desde los ayuntamientos.

La CTA también denunció cómo en el capítulo de gastos de bienes corrientes, para el que había 57,4 millones presupuestados, se han gastado 46, pero mientras que se congelan los gastos para suministros de energía eléctrica o combustible, se incrementan los destinados a empresas externas. «Este gobierno está fomentando las privatizaciones a pesar de lo firmado a principio del mandato», dijo Manuel González, secretario de CTA en el Ayuntamiento. Para terminar, lamentó que de 14,5 millones previstos para la inversión solo se haya empleado el 44%.

Para consultar todos estos datos y algunos más de una forma sencilla, Manuel Jurado, del sindicato CTA, ha elaborado una herramienta online para consultar con facilidad todo lo relativo al presupuesto municipal y que puede visitarse en ctatransparencia.webcindario.com.