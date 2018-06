El Ayuntamiento da luz verde a la cesión del solar de Poniente para la comisaría

La junta de gobierno local ha aprobado la cesión de la parcela ubicada en Poniente que ocupará una de las dos comisarías que el Gobierno central va a construir en Córdoba. Se trata de un paso más en este proceso que ya se inició con la aprobación de la entrega por parte de la Gerencia de Urbanismo del solar de Poniente en febrero. A partir de ahora, y según ha explicado la responsable de Hacienda, Alba Doblas, se abre un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones. El Ayuntamiento dará traslado de este acuerdo el lunes al Ministerio del Interior para que “empiece el trámite administrativo para que pueda procederse, una vez pasados esos veinte días, a la inmediata firma del convenio correspondiente”, que hará efectiva el traspaso de los terrenos.

En cuanto al solar de la Fuensanta en el que se ejecutará la otra comisaría, Doblas indica que su cesión será aprobada por el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo este mes, tras lo que pasará también por la junta de gobierno local, tras lo que se abrirá otro plazo de 20 días.

Los primeros trámites para las dos comisarías se remontan a enero, cuando Urbanismo dio luz verde al convenio que debían firmar el Ayuntamiento con el Ministerio del Interior. Tras ese paso, en febrero se produjo la rúbrica del acuerdo. Ese mismo mes fue cuando Urbanismo acordó la cesión de la parcela de 4.270 metros de Poniente, situada en la prolongación de la avenida de Manolete. El otro edificio que el Estado construirá en Córdoba irá ubicado en la calle Periodista Justo Urrutia. Esos dos proyectos contarán con una inversión de en torno a 12 millones de euros y el plazo de ejecución puede oscilar entre los 24 y los 36 meses.

Otro acuerdo adoptado por la junta de gobierno local ha sido un convenio con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para la gestión del enclave arqueológico de Cercadillas. Doblas ha señalado que se trata de un convenio que "no tiene coste económico, sino que va dirigido a una adecuada gestión de este yacimiento". Dentro del acuerdo, la Junta pone a disposición del Ayuntamiento el asesoramiento de la arqueóloga que ha trabajado allí, así como las investigaciones y estudios existentes para que el Ayuntamiento inicie la gestión de las visitas a Cercadillas. La concejala no ha avanzado los plazos de la apertura del yacimiento a las visitas, ya que primero hay que firmar el convenio. Sí dijo que la visita no será inmediata y que habrá que llevar a cabo trabajos de acondicionamiento.

La junta de gobierno local ha aprobado la ampliación del plan normativo de este año, que prevé las ordenanzas que se van a realizar y que incluye ya la que la Gerencia de Urbanismo va a elaborar sobre la inspección de edificios, que está en exposición pública.

Por último, la junta de gobierno local ha dado el visto bueno a la prórroga del contrato del servicio de mantenimiento de las áreas de juegos infantiles y cardiosaludabes hasta el 14 de julio del 2019 y por 277.468 euros.