El Ayuntamiento convoca oposiciones a personal de Protección Civil

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del jueves 16 de noviembre (Boletín nº 217) la convocatoria de selección de personal voluntario que tenga interés en colaborar con carácter altruista y desinteresado con la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Consistorio en el ámbito de las correspondientes actividades que les sean demandadas.

Según recoge el texto de la misma (https://bop.dipucordoba.es/show/20171116/announcement/4055), el número de personal voluntario a cubrir será hasta un máximo de treinta, a criterio de la comisión de valoración, “pudiéndose establecer los reservas que se estime”.

El plazo para participar en dicha convocatoria y presentar la solicitud es de 15 días desde la publicación de las bases de esta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La convocatoria y el formulario se pueden descargar en la WEB del Ayuntamiento de Córdoba (www.cordoba.es).

Las personas interesadas en ingresar en la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de edad y tener capacidad de obrar; no estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme; no haber sido expulsada de una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil por resolución administrativa firme; presentar certificado médico de no padecer enfermedad que le impida ejercer las funciones propias del voluntariado de Protección Civil; superar el curso de formación básica para el voluntariado de protección civil (Quedarán exentos aquellos aspirantes que ya hayan cursado dicho curso); estar empadronado en el municipio de Córdoba; tener graduado escolar o equivalente; y disponer y proporcionar el teléfono móvil y dirección de correo electrónico.

En las instancias donde se solicite pertenecer a la Agrupación Municipal de Voluntarios Protección Civil de Córdoba, se deberá manifestar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos que se exigen en las presentes bases.

Dichas instancias se presentarán en los registros oficiales, cumpliendo los requisitos previstos en las normativas de procedimiento administrativo de aplicación.

A la instancia se adjuntará los siguientes documentos: fotocopia del D.N.I.; fotocopia del título de Graduado Escolar o equivalente o titulación superior; certificado médico reciente, máximo 30 días, que acredite expresamente que el solicitante no padece enfermedad o defecto físico, psíquico o sensorial que impida ejercer normalmente las funciones propias de su destino o puesto específico de Voluntario de Protección Civil; declaración responsable de cumplir los requisitos previstos anteriormente; solicitud, según el modelo del anexo, de incorporación a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Córdoba; y compromiso de cumplir lo preceptuado en el Reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Córdoba y toda la normativa vigente sobre Protección Civil y Voluntariado, así como de ejecutar las tareas que se le encomienden y cumplir las instrucciones que se le indiquen por las Autoridades competentes, y la escala Jerárquica de la Agrupación de Voluntarios y de la estructura administrativa municipal de que dependa.

Los aspirantes a voluntarios deberán presentar: hoja de historial profesional y cuantos méritos considere necesarios y que acrediten lo alegado, o fotocopias debidamente compulsadas, a efectos de expediente personal; fotocopia compulsada de permisos de conducción; copia compulsada de justificantes de cursos de especialización relacionados con las funciones propias del puesto a los que haya asistido o hubiera impartido; copia compulsada de los títulos de estudios.

Cuanta información se precise por los interesados estará a su disposición en Unidad de Protección Civil de Córdoba, sita en la Avda. de los Custodios, S/N.

El proceso de selección constará de tres fases: un test psicotécnico comprensivo de los pertinentes cuestionarios de aptitud y actitud que tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función a desempeñar. El test tendrá carácter eliminatorio, declarando a los aspirantes como aptos o no aptos; segunda fase de valoración de méritos, en la que, aparte de regir un cómputo de méritos detallado en las bases, se podrá recabar de las personas solicitantes cuantas informaciones considere necesarias en orden a facilitar su cometido. A tal fin, y si así se considera por la Comisión, podrán las personas interesadas ser convocadas a una entrevista personal. A la vista de los méritos alegados y una vez valorados objetivamente, se hará pública la relación de personas aspirantes admitidas que serán convocados para la realización de la tercera prueba selectiva. La tercera fase consistirá en la realización del “Curso de formación básica para los voluntarios de Protección Civil”, que tendrá carácter obligatorio y selectivo y seguirá las directrices que establezca el Ayuntamiento de Córdoba. No serán declarados aptos aquellos aspirantes que tengan faltas de asistencia superiores al 10 % de la duración del curso.

Se realizará un examen selectivo que versará sobre las materias impartidas. El director del curso elevará a la Comisión de Valoración un listado, en el que se tendrá en cuenta la actitud de los aspirantes y los resultados de las pruebas objetivas, con los aspirantes que han superado el curso.

La Comisión de Valoración publicará la relación de los aspirantes que han superado las pruebas y los suplentes, así como de los declarados no aptos.

Los aspirantes entrarán a formar parte de la Agrupación de Voluntarios Protección Civil de Córdoba en calidad de voluntario de protección civil en prácticas durante un período de tres meses, procediéndose a su nombramiento mediante Decreto de la Teniente de Alcalde de Seguridad y Vía Pública, en el que deberá participar con un mínimo de 45 horas de prestación.

Transcurrido el período de prácticas por el Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, elevará al Teniente de Alcalde, Delegado de Seguridad y Vía Pública propuesta de nombramiento como Voluntarios de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Córdoba, pasando a ser miembros de pleno derecho de la Agrupación. Las presentes bases se publicarán en la WEB municipal, en el Portal de Transparencia, en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y los boletines oficiales que proceda.