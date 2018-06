El Ayuntamiento confía en que no se retrase la obra del Marrubial tras la aparición de la barbacana

El delegado municipal de Movilidad, Andrés Pino, confía en que las obras del Marrubial no se retrasen tras la aparición de la barbacana de la muralla, hallazgo importante del que ha informado este periódico. Pino asegura que le tranquilizan las declaraciones de la Consejería de Fomento, que “exponía que estaba previsto que apareciera, o sea, que no es ninguna sorpresa”, y “nos tranquiliza saber que no va a interferir en la obra”.

En cuanto a las obras de los 3,2 kilómetros de carriles bici que ejecuta la Junta, las últimas noticias que tiene el concejal son que hay dos que están concluidos o a punto de terminar, que son los de Escultor Fernández Márquez y El Brillante, mientras que el próximo en acabar será el de Campo Madre de Dios, al que le quedan un par de semanas. Además, el que va entre Puerta Nueva y Campo de San Antón “se acabará antes de agosto”. Por último, afirma que “habrá que esperar a después de las vacaciones para que se puedan completar los dos tramos grandes, que son los de Marrubial y Ollerías”.

Como adelantó ayer este periódico, los restos de barbacana hallados en el Marrubial están bien conservados y Urbanismo considera que tienen un valor patrimonial enorme.