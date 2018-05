El Ayuntamiento climatizará 19 colegios con 10 millones financiados por la Junta

El Ayuntamiento de Córdoba actuará en 19 colegios de Educación Infantil y Primaria para mejorar sus condiciones de confort y climatización a partir del verano. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, hizo ayer el anuncio y explicó que las obras ascenderán a 9,9 millones de euros y que se financiarán a través de unos incentivos específicos de la Agencia Andaluza de la Energía, que subvenciona el 90% del montante mientras que el Ayuntamiento pone el 10% que resta (unos 900.000 euros). En torno al 23 de mayo se sabrá si este ente público, dependiente de la Junta de Andalucía, concede a Córdoba las ayudas, si bien la alcaldesa se mostró segura de que así ocurrirá. Finalmente el equipo de gobierno ha descartado, pese a barajarlo en un principio, emplear para esta actuación los fondos Edusi.

Los 19 colegios en los que se quiere actuar son el colegio Mediterráneo (que concitará la cuantía mayor, 923.000 euros), Hernán Ruiz, Juan de Mena, Duque de Rivas Antonio Gala, Mirasierra, Miralbaida, Pedagogo García Navarro, San Fernando, Albolafia, Abderramán, Eduardo Lucena, La Paz, Maimónides, Los Ángeles (Alcolea), Santuario, Fernán Pérez de Oliva, San Lorenzo y Concepción Arenal.

COMPROMISO ADQUIRIDO // Ambrosio recordó ayer que mejorar la climatización de los centros era un compromiso que ella misma adquirió hace un año (no exento de críticas que abundaban en que el Consistorio no era competente para ello sino la Junta). La alcaldesa insistió en que «más allá de la titularidad de los edificios o de quién es competencia el mantenimiento de los mismos» lo importante es que estas mejoras se acometan. «No se trata de competencias sino de responsabilidad», insistió ayer Ambrosio, que avanzó, además, que una vez culminadas estas 19 obras se seguirá con el resto de colegios.

El Ayuntamiento ha priorizando 19 centros de un total de 72 después de hacer un estudio, que ha costado 18.000 euros, para conocer cuáles eran los que están «en peores condiciones». También se han tenido en cuenta cuestiones de territorialidad, para que todos los distritos se vean favorecidos. Además, se contaba ya con otro informe de la Delegación municipal de Infraestructuras que advertía de que el 25% de los colegios necesitaba mejoras urgentes en sus cubiertas y, lo que es más determinante, ponía de manifiesto que las instalaciones eléctricas son todas deficientes. Según especificó la alcaldesa socialista, las actuaciones, que darán comienzo en el curso 2018-19, serán diversas y globales, encaminadas a mejorar energéticamente los centros y reducir el consumo de energía, con soluciones avanzadas en materia de aislamiento térmico, dobles acristalamentos, incorporación de energía fotovoltaica o sustitución de cubiertas. «Serán actuaciones globales, no solo colocar sistemas y elementos de refrigeración», apostilló.

A estos centros habría que sumar otros 36 en los que está interviniendo la Junta de Andalucía para la mejora de la climatización (con medidas que no incluyen la colocación de aires acondicionados, por lo que están siendo criticadas por las asociaciones de madres y padres como insuficientes). La Junta, que cifra en 2,1 millones su inversión, no ha querido facilitar el listado de centros donde se está actuando. Ayer, la alcaldesa constató que los 19 centros en los que intervendrá el Ayuntamiento no son los de la Junta, por lo que de culminarse todas estas actuaciones ambas administraciones habrían intervenido en 55 colegios (el 76,3% del total).

La Plataforma Niños del Sur mostró ayer su satisfacción por el anuncio de la alcaldesa, después de los intensos meses de trabajo con el Ayuntamiento, pero advirtió de que estarán «vigilantes». También esperan que la regidora cumpla su compromiso de ir mejorando las instalaciones eléctricas de todos los colegios. Frente «al buen trato de la Corporación local» confrontan la del delegado de Educación, Antonio José López, que sigue sin reunirse con esta plataforma. El día 22 de mayo, miembros de este colectivo comparecerán en la mesa del Parlamento por la ley de bioclimatización.