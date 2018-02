El Ayuntamiento baraja poner carriles VAO en Al Nasir, Carlos III y Vallellano

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Madre mía que le pasa a este tripartito, el aburrimiento les puede y no saben que hacer para quitárselo de encima, gobiernan a golpe de improvisaciones, no dan pie con bola, sera que no hay mucho hacer en la ciudad, donde sus barios están abandonados, acerados destrozados,y sin rampas para discapacitadas/os, pasos de peatones borrados,o inexistentes, asfalto cuarteado o con agujeros, falta de iluminación en calles, solares vacíos y sin proyectos para ponerlos al servicio de la ciudadanía, con equipamientos, deportivos, o parques para perros, mil y una cosa por hacer, y solo les preocupa, seguir creando cuellos de botella en la ciudad, cerrar empresas, y cambiar los nombres de las cales, por favor que llegue ya el 2019, hay que echarlos del ayuntamiento ya.