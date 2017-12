El Ayuntamiento aprueba la ampliación de capital de Rabanales 21

El pleno extraordinario ha dado luz verde a la ampliación de capital municipal de Rabanales 21. Se trata de una aportación de 131.400 euros destinados a sortear el concurso de acreedores del parque tecnológico. La oposición se ha abstenido en el levantamiento del reparo de Intervención, que ponía pegas a dicha ampliación aunque dejaba en manos del pleno hacerlo o no, mientras que PSOE, IU y Ganemos han votado a favor.

No obstante, el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha expresado su disconformidad con el planteamiento que se está haciendo del parque (en su momento votaron, por ejemplo, en contra de la construcción de una superficie comercial) y ha subrayado la paradoja que supone para el Ayuntamiento de Córdoba participar en esta ampliación "sin estar bien representado".

El Ayuntamiento de Córdoba participa en esta ampliación de capital, necesaria para que el plan de viabilidad del parque llegue a buen puerto, en proporción a su papel en el consejo de administración, donde es socio minoritario al representar el 4,5% del accionariado.

En su reparo, la interventora argumenta que esta ampliación no puede garantizar "en este momento el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera". Además considera que "no quedaría justificado que la iniciativa propuesta no genere riesgo futuro para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, ni se incorpora un análisis del mercado relativo a la oferta y a la demanda existentes, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial".