El Ayuntamiento activa el protocolo 'ola de calor'

Las altas temperaturas (que nos vienen de África, del desierto Sahara) NO son una fatalidad, sino naturales desde hace 6.000 años. Lo que SÍ es una fatalidad y desgracia son los numerosos dirigentes municipales que desde hace decenas de años NO han adaptado la ciudad correctamente a dichas temperaturas. Salvo en algunos lugares y en el casco histórico. Han privilegiado la estética con palmeritas, florecitas, naranjitos y flores (como si la ciudad fuese un patio). Y aunque en apariencia el agua se creyera que el agua es el elemento que compensa el calor intenso, pues NO es cierto. Es la arboleda adecuada, con sus diferentes funciones, quien "para" el desierto en todas sus atrevida invasoras. Si en esta plaza que fue el "centro" de la ciudad en vez de estos chorros de agua y algunas palmeritas, hubiesen un determinado número de árboles de gran tamaño el resultado sería completamente diferente. Parece que tendremos que esperar mucho tiempo para que los dirigentes comprendan el remedio al "horno" estival (que nos ha tocado, naturalmente).