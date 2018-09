El Ayuntamiento activa el Plan Especial de Tráfico y Seguridad de la Velá de la Fuensanta

El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha el Plan Especial de Tráfico y Seguridad de la Velá de la Fuensanta de 2018, que recoge medidas destinadas a garantizar la movilidad y la seguridad junto con el óptimo desarrollo de esta tradicional celebración que tiene lugar del 6 al 9 de septiembre, ambos días inclusive.

Dicho plan, elaborado por las delegaciones de Seguridad Ciudadana y Movilidad en colaboración con Promoción de la Ciudad y distintos servicios municipales, comprende las fases de montaje (3 al 5 de septiembre), de la Velá (días del 6 al 9) y de desmontaje (lunes 10 de septiembre).

Cabe destacar que con la colaboración del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, el Cuerpo Nacional de Policía y la Agrupación de Voluntarios del Servicio de Protección Civil, los objetivos del mismo son: garantizar la seguridad de los asistentes y vecinos en las zonas afectadas; crear las condiciones idóneas para que el montaje y desmontaje de la infraestructura necesaria y el desarrollo de las actividades previstas, se lleven a cabo con total normalidad; adoptar cuantas medidas de tráfico sean necesarias para conseguir la máxima fluidez en las zonas afectadas, procediendo a realizar los desvíos y cortes necesarios para ello; colaboración y coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía para abordar las incidencias que puedan producirse; y evitar, entre otras posibles incidencias, que se produzca “botellón” en las proximidades del Santuario de la Virgen de la Fuensanta y de la Plaza de la Juventud.

MEDIDAS DE TRÁFICO

Planos del Plan Especial de Tráfico y Seguridad de la Velá de la Fuensanta (PDF)

En cuanto a las medidas de tráfico, se contemplan dos fases: la permanente, que se activa a las 00.00 horas del día 3 de septiembre y finaliza a las 15.00 horas del día 10 de septiembre con el objeto de facilitar el montaje, funcionamiento y desmontaje de las atracciones y de la infraestructura necesaria para la celebración de los actos programados -conlleva las siguientes medidas de tráfico y señalización- y la especial en los días de celebración de la Velá (del 6 al 9 de septiembre, ambos inclusive).

Así, la fase permanente (3 al 10 de septiembre), establece corte total al tráfico rodado de la Avda. de la Fuensanta (tramo comprendido desde la intersección con Avda. Calderón de la Barca hasta la intersección con Ntra. Sra. de Belén y calle Hermanos Pinzones). Se colocarán vallas con señales adosadas de entrada prohibida en ambos extremos de la vía. En este tramo restringido al tráfico rodado de la Avda. de la Fuensanta se habilitará un carril de emergencias en el lateral del colegio Cervantes.

Prohibición de la parada y el estacionamiento de vehículos en la avda. de la Fuensanta en ambos sentidos (tramo comprendido entre la rampa de acceso hacia la Plaza del Santuario y la c/ Ntra. Sra. de Belén). Se colocarán las señales correspondientes con la lectura: “Desde las 00 h. día 03 hasta las 15 h. día 10”. Prohibición de estacionamiento de vehículos en la c/ Calderón de la Barca (tramo comprendido entre la c/ Ntra. Sra. de Belén y Avda. de la Fuensanta). Se colocarán señales de prohibida la parada y el estacionamiento con la siguiente lectura: “desde las 18.00 h. día 6 hasta las 24 h. día 9”, excepto vehículos oficiales y autorizados.

Asimismo, se dicta prohibición de parada y estacionamiento de vehículos en la Plaza del Santuario. Se colocarán señales de prohibida la parada y el estacionamiento con la siguiente lectura: “desde las 15 h. día 06 hasta las 24 h. Día 9. Prohibición de estacionamiento de caravanas-viviendas en todos los lugares de afección de los actos de la Velá, significativamente en las calles Pintor Pedro Antonio Rodríguez y Calderón de la Barca.

Corte de tráfico en la c/ Pintor Pedro Antonio Rodríguez intersección con Avda. de la Fuensanta. La calle pintor Pedro Antonio Rodríguez quedará de fondo de saco (entrada y salida por Pintor Pedro Bueno).

FASE ESPECIAL

Durante la fase especial, que se activa durante los días de celebración de la Velá (del 6 al 9 de septiembre), además de mantenerse las medidas de la fase permanente, se fijan el corte total al tráfico rodado en la Plaza del Santuario, corte total del tráfico rodado de la c/ Calderón de la Barca desde la confluencia de la c/ Ntra. Sra. de Belén (salvo vehículos autorizados, corte del tráfico rodado de la Avda. de la Fuensanta (sentido hacia el Santuario) en la confluencia con la c/ Pelagio -se colocarán vallas con señales adosadas de dirección obligatoria a la izquierda y de entrada prohibida (excepto cocheras); corte del tráfico rodado de la Avda. de la Fuensanta (sentido hacia el Santuario) en la confluencia con la c/ Madre Mogas. Se colocarán vallas con señal adosada de dirección obligatoria a la derecha y de entrada prohibida (excepto cocheras).

Asimismo, la c/ Pintor Pedro Bueno únicamente se deja de salida a la Avda. de la Fuensanta dirección hacia Campo Madre de Dios. También se establecen corte de tráfico en c/ Conquistador Ordoño Álvarez en la confluencia de c/ Camino de la Barca. Se colocarán vallas con señal adosada de entrada prohibida (autorizado sólo cocheras); corte de tráfico en c/ Conquistador Ordoño Álvarez confluencia con c/ Pocito. Se desviará el tráfico hacia esta última.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Policía Local reforzará la vigilancia en las zonas de desarrollo de los actos en colaboración y coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. Se tendrá especial atención a los siguientes servicios: prohibición de "botellón" en los lugares de celebración de los actos y en sus proximidades; presencia permanente de policías en los horarios de celebración de actos y en los de mayor concurrencia de personas.

En atención a la situación de alerta terrorista y en coordinación a las medidas adoptadas en años anteriores y acordadas en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración de fecha 5 de septiembre de 2017, se refuerza conjuntamente previa coordinación por ambos Cuerpos Policiales las medidas de Seguridad en los puntos que a priori han considerado más sensibles en esta materia.

Junto a ello, se ha requerido a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento, la colaboración con un equipo de una decena de voluntarios para los días 7, 8 y 9 (tarde) en horario de 20.00 horas hasta la finalización de actos, así como en horario de mañana (de 11.00 a 15.00 horas) los días 8, 9 y 10 de septiembre.

AMPLIACIÓN DEL HORARIO

Hay que recordar que por acuerdo nº 514/18 de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2018 se ha autorizado, de conformidad con lo establecido en el art. 6.7 de la Ley 13/1999, desarrollada por la Orden de 25 de marzo de 2002, la ampliación horaria en dos horas (hasta las cuatro de la mañana) los días 6, 7 y 8 de septiembre.

Además, el funcionamiento de las atracciones infantiles en la Velá de la Fuensanta, será desde las 20.00 h. hasta las 02.00 horas los días 6 y 7 y desde las 12 hasta las 02.00 horas los días 8 y 9 de septiembre.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

En el plan se recomienda a los ciudadanos que decidan acudir a este evento festivo realicen sus desplazamientos a pie o en transporte público, para evitar problemas de estacionamiento. Se apela a su comprensión por las molestias que el desarrollo de estos actos les pueda suponer.