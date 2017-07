Aviso rojo para mañana por temperaturas superiores a los 44 grados en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana miércoles aviso rojo por temperaturas de hasta 44 grados en la campiña cordobesa y en la comarca jienense del Valle del Guadalquivir, entre las 12.00 y las 20:00 horas, según informa el servicio de emergencias 112, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta.

La Aemet también activará el aviso naranja, en la misma franja horaria, para las provincias de Granada (Cuenca del Genil), Huelva (Andévalo y Condado) y Jaén (Morena y Condado y Cazorla y Segura), donde pueden alcanzarse los 43 grados. El aviso también será naranja en la Campiña y en la Sierra Sur sevillanas y en la Subbética cordobesa, donde se esperan temperaturas máximas de 42 grados.

RECOMENDACIONES ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Emergencias 112 Andalucía recomienda una serie de conductas para prevenir posibles riesgos asociados a las altas temperaturas. En esta situación, hay que prestar especial atención a los niños, mayores y enfermos crónicos por ser un segmento de la población más vulnerable.

Es recomendable estar bien hidratado y consumir abundante agua, aunque no se tenga sensación de sed y evitar las bebidas alcohólicas; en la medida de lo posible, evitar las comidas copiosas y optar por platos frescos y ligeros.

En casa, es aconsejable cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas

al sol y usar el ventilador o el aire acondicionado; si no se tiene, permanecer en las estancias más frescas de la casa. Otra buena opción es tomar baños o refrescarse

la piel de manera periódica.

Si vamos a salir a la calle, hay que evitar hacerlo en las horas centrales del día

cuando las temperaturas suelen ser más altas y practicar deporte a primera o a última

hora de la jornada.

La ropa clara y de tejido ligero es la vestimenta más adecuada para los días de intenso calor, también es aconsejable llevar sombrero o gorra y gafas de sol, y no olvidar la protección solar.

Si vamos a desplazarnos en coche, no dejar nunca a nadie (tampoco a las mascotas) en el interior de un vehículo cerrado, ni siquiera un momento.

En caso de cualquier emergencia, llamar siempre al teléfono 112, un servicio público, gratuito, disponible las 24 horas, los 365 días del año.