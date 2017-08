Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Sierra y Los Pedroches

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana activar el aviso naranja por lluvias en las comarcas malagueñas de Axarquía, Sol y Guadalhorce, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Aemet también activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Córdoba: Sierra y Pedroches (de 04.00 a 15.00 horas), Campiña (de 05.00 a 15.00 horas); así como la Sierra Sur sevillana (de 05.00 a 15.00 horas); en la provincia de Málaga, además del aviso naranja, también se prevé amarillo en Sol y Guadalhorce (por lluvias de 03.00 a 09.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas y por tormentas de 03.00 y las 20.00 horas), en Axarquía (por lluvias de 06.00 a 10.00 horas y de 19.00 a 20.00 horas y por tormentas entre las 06.00 y las 20.00 horas ) y en Antequera (por lluvias y tormentas de 06.00 a 20.00 horas)

La lluvia estará presente en la jornada de mañana lunes también en Jaén, donde la Agencia activará el aviso amarillo en Capital y Montes, Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura, entre las 06:00 y las 23:00 horas; y por tormentas en Jaén entre las 06:00 y las 23:00 horas. En Granada, el aviso amarillo será por ambos fenómenos en la Cuenca del Genil (de 06:00 a 23:00 horas ); la costa, Nevada y Alpujarras (entre las 12:00 y las 20:00 horas).

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Emergencias 112 Andalucía ofrece a la población una serie de recomendaciones que pueden poner en marcha para minimizar los riesgos asociados a episodios de lluvias y tormentas. Ante esta situación de aviso por lluvias, Emergencias Andalucía recomienda retirar del exterior de las casas aquellos muebles y objetos que puedan ser llevados por el agua para evitar accidentes. También se aconseja no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de los ríos, para evitar así ser sorprendidos por una súbita crecida de agua o riada.

Los automovilistas deben extremar la precaución y respetar como siempre las normas de circulación e indicaciones de los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico, así como no cruzar nunca en automóvil lugares inundados. Si se encontraran con una pequeña balsa de agua, se debe atravesar con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo. Después es recomendable comprobar el buen funcionamiento de los frenos.

No se debe, aunque conozca perfectamente su trazado, avanzar con su vehículo por una carretera inundada o cruzar un puente o paso subterráneo con agua. La fuerza de la corriente podría arrastrar el vehículo. Además, se debe evitar viajar de noche, dado que es en estas horas los peligros son más difíciles de detectar.

En caso de tormentas, se deben cerrar puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire en casas y viviendas, pues éstas atraen los rayos. En la calle, se debe tener en cuenta que el abrigo de los edificios protege del riesgo de descargas. No se debe nunca buscar, sin embargo, el cobijo debajo de árboles, sobre todo, si están solitarios, ni tampoco en colinas, cimas de los montes o árboles altos, y sí buscar zonas bajas. También deben evitarse pequeños edificios, graneros y cobertizos; tiendas de campaña y automóviles descapotables.

Y siempre, ante cualquier situación de emergencia, recuerde llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. También puede informarse de la situación a través de las cuentas oficiales en redes sociales de 112 (@E112Andalucia y https://www.facebook.com/E112Andalucia/)