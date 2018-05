Aumente se queda y Ambrosio reconoce que hay un problema de personal

Emilio Aumente se queda y no pondrá finalmente su cargo como responsable del área municipal de Seguridad a disposición de la alcaldesa y Ambrosio ha reconocido que hay un problema de personal en el Ayuntamiento. La reunión que el teniente de alcalde ha mantenido esta mañana con la regidora, Isabel Ambrosio, ha concluido con promesa de impulsar las medidas concretas que había exigido Aumente (una mayor dotación de personal en su área) como condición sine qua non para quedarse. Ambrosio ha comparecido en una rueda de prensa después de esa reunión junto a Aumente y al responsable de Recursos Humanos, David Luque.

La alcaldesa ha informado de que la plantilla de bomberos se verá reforzada con la contratación de 4 bomberos-conductores en comisión de servicio a partir del mes de julio, fecha en la que además se espera que se haga pública por fin la convocatoria de 21 plazas de bomberos (una convocatoria de oposiciones que actualmente está en fase de fiscalización). Mientras que llega ese refuerzo la carencia de personal se suplirá con horas extraordinarias de la plantilla de bomberos, según ha informado Ambrosio.

La alcaldesa ha expresado su "solidaridad, compromiso y apoyo" a Emilio Aumente y ha justificado su reacción de ayer ante las protestas de bomberos que vistieron "acusaciones que no son ciertas". Asimismo, Ambrosio ha dicho que "todos tenemos un mal día" y que el responsable de Seguridad está sometido a mucha presión durante todo el mes de mayo. Ambrosio también ha tenido palabras de apoyo para David Luque, el responsable de Recursos Humanos, y, aunque ha reconocido que habría que dar "un giro" a las políticas de personal como ha dicho IU, ha justificado la situación por las limitaciones impuestas por el PP a las tasas de reposición y al gasto de la masa salarial. "Ese giro lo tiene que dar el PP. Los de bomberos no sólo es responsabilidad de esta etapa sino de las limitaciones del PP ", ha añadido, al tiempo que ha pedido a los populares que "no jueguen" con la seguridad y que no la usen "como arma arrojadiza".

Emilio Aumente, por su parte, ha reiterado como hizo esta mañana a primera hora las razones que le llevaron ayer a poner su cargo a disposición de la alcaldesa y ha confesado haber vivido "una situación límite". "Me dolió mucho --dijo en referencia a la protesta de bomberos--. Soy funcionario, llevo 38 años y he tenido una actividad sindical importante en los 90. Muchas situaciones de mejora del empleo de los trabajadores del Ayuntamiento las conseguimos entonces, después de todo aquello que conseguimos para bomberos y seguridad, ver que decían que yo miento me dolió mucho", ha dicho.