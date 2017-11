Aumente pide a Algar que "hablemos menos y trabajemos más" en relación a Recicor

"Yo desde aquí, lo que voy a pedir al delegado de Medio Ambiente es que hablemos menos y trabajemos más, y colaboremos entre nosotros". Esa es la respuesta que da el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, al delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, Francisco de Paula Algar, después de que este haya cuestionado el informe realizado por los bomberos en relación al incendio de Recicor. Aumente piensa que a un informe hay que responder con otro, por lo que pide al delegado que ponga otro documento sobre la mesa de "un técnico que diga qué datos son erróneos, y después hablamos".

"Vamos a arreglar el tema, que es bastante serio, y no intentemos echar la pelota a otro porque la responsabilidad está compartida", señala Aumente, que opina que "la Junta tiene su responsabilidad, el Ayuntamiento y Urbanismo también, y yo, como responsable de los bomberos, la única que tenía era apagar el incendio, cuestión que me ha sido imposible porque no tenía los requisitos para ello". Por ello, añade, "el informe que pongo sobre la mesa es la problemática que hemos tenido para apagar el fuego".

Aumente insiste en que "la única institución que ha presentado un informe firmado por un técnico competente es el Ayuntamiento, y, además, ese técnico está muy capacitado porque es jefe de los bomberos y arquitecto". Por ello, dice que "ahora lo que hay es que aportar otro informe que diga lo contrario". Aumente explica que el documento se lo envió al delegado "antes que a nadie", a los grupos municipales (afirma que el PP lo tiene desde ayer a las 13,00), a Salud, y a Urbanismo. Además, ha dicho que "si el juez o el fiscal lo pide", se lo enviará ya que "hay una pieza abierta en el juzgado y el Seprona está haciendo un informe sobre cómo se inició el incendio".

Aumente tiene constancia de que el fiscal ha abierto una pieza para averiguar dónde se inició el fuego y cuáles fueron las causas y de que el Seprona aportará los documentos resultantes de su investigación. Hasta ahora, señala, "no nos ha pedido documentos pero si nos los pide, el Ayuntamiento colaborará".

Según Aumente, la empresa "al segundo día del incendio, presentó en el Ayuntamiento el plan de autoprotección".